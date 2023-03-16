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Szalai'den ayrılık açıklaması

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, Sevilla karşılaşmasının ardından adeta isyan etti.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 23:59
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Szalai: Duygularımı ifade edemiyorum

Szalai'den ayrılık açıklaması
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Szalai, "Rakibimiz ilk maçta 2 gol attı, biz bugün bir gol attık. Açıkçası elenmemizin sebebi bu. Düşüncelerimi ifade etmekte zorlanıyorum. Takımımla gurur duyuyorum İyi bir performans ortaya koyduk ama yeterli olmadı. Onlar 2 gol avantajla geldi, bizlerin de daha fazla gol atması gerekiyordu. Maçı domine ettik. İyi bir 100 dakika çıkardık. Maçı da kazandık ama maalesef aldığımız netice yeterli olmadı." diye konuştu.
HAYAL KIRIKLIĞI
Macar savunma oyuncusu, Sevilla'nın zaman geçirmesinde etkilenip etkilenmedikleri şeklinde gelen soruya ise, "Açıkçası etkilediğini söylemem. Rakip buraya avantajlı geldi ve tabii ki zamana oynadılar. Zekice hareket ettiler. Biz bundan etkilenmedik. Performansımızı ortaya koymaya çalıştık. Ama hayal kırıklığı yaşıyoruz. Pazar günü önemli maç oynayacağız. İyi bir şekilde dinlenerek güzel bir şekilde dönmeyi istiyoruz." şeklinde cevap verdi.

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