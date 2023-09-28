T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu adliyelerde kurulan rüşvet ağını açıkladı

T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu adliyelerde kurulan rüşvet ağını yazdı. Tahincioğlu yazısında çarkın nasıl döndüğü ile ilgili çarpıcı iddialar paylaştı.

T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu adliyelerde kurulan rüşvet ağını açıkladı

Ayhan Bora Kaplan’a yönelik operasyon sonrası ortaya çıkan iddialar yargıdaki rüşvet çarkı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu adliyelerde dönen rüşvet çarkı ile ilgili çarpıcı iddialar yazdı. Tahincioğlu köşe yazısında rüşvet ağının dönebilmesi için operasyona ihtiyaç olduğunu belirterek çarkın bir kişinin tutuklanması ile başladığını vurguladı.

Tahincioğlu’nun köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay Başkanlığı, Kaplan soruşturmasından dışarıya yansıyanlar konusunda bugüne kadar harekete geçmedi.

Oysa Kaplan'ın bugüne kadar soruşturmalardan nasıl kurtulduğu, gözaltına bile alınmadan yıllarca nasıl hayatını sürdürdüğü, operasyonları nasıl atlattığı gibi sorular ortada duruyor.

Yine Yargıtay Başkanlığı'nın da bazı yeni üyelerinin geçmişteki eylemlerini araştırmak için önünde bir engel yok.

Belki yaşananlar konusunda ipuçları vermek, neden bu soruşturmaların açılması konusunda bazı hukukçuların ısrarcı olduğunu daha anlaşılır kılar.

Misal, adliyeye çanta içerisinde nakit para getiren avukatlara tanıklık eden, mahkemelerden kendi dosyalarında bir türlü istediği sonucu alamayan avukatların önemli anlatımları…

Bu avukatların anlatımlarına göre, kimi adliyelerde, uzun bir süredir oluşmuş çıkar grupları bütün ağı kontrol ediyor.

Elbette rüşvet ağının dönebilmesi önce bir operasyona ihtiyaç var.

Dokunulması yasak olan bazı kritik isimler dışında kalan ancak belli bir sektörde iyi para kazandığı, işlerinde de usulsüzlükler olduğu tespit edilen kişiler, doğal hedef.

Kapsamlı bir dosya hazırlanarak, operasyon başlatılıyor.

İsmi geçenlerin önemli bir bölümü de bu operasyon sonucunda tutuklanıyor.

Süreç bu aşamada başlıyor iddiaya göre…

Tutuklanan kişinin avukatıyla, yapacağı ilk cezaevi ziyareti öncesi bir biçimde temas kuruluyor ve bir sayı fısıldanıyor.

Avukat da ilk ziyaret sırasında, böyle bir sayı söylendiğini müvekkiline iletiyor.

Karşıdaki kişi bu sayıyı kabul ederse bütün süreç hızlı ilerliyor. Tutuklama kararına yapılan ilk itiraz sonrasında ya da bir ay sonra yapılan ilk tutuklama incelemesi sırasında sonuç almak mümkün. Tahliye kapısı hemen aralanıyor.

Tutuklu bu sayıyı kabul etmez, zaten bir suçu olmadığını savunursa, işler sarpa sarıyor. Sayıyı kabul edenler birer birer tahliye edilirken kabul etmeyen kişi cezaevinde kalıyor.

Bir süre sonra tutuklu kalan kişi de çaresizce teklifi kabul ediyor ancak artık çok geç. Sayı sürekli değişiyor zira.

Sayı kabul edildiğinde avukatından nakit parayı adliye dışına getirmesi isteniyor. Bu işin içerisindekilerin bağlantılı olduğu başka isimler, karar yazıldıktan sonra nakit parayı dışarıda teslim alıyor. Alan memnun, satan memnun."

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