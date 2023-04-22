Tabancayla 'oynarken' kuzenini öldürdü

Mardin'in Derik ilçesinde 14 yaşındaki Y.G. isimli çocuk, tabancayla oynarken 27 yaşındaki kuzeni Vedat Günsel’i vurdu. Günsel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken 14 yaşındaki çocuk ise gözaltına alındı.

Tabancayla 'oynarken' kuzenini öldürdü

(DHA) Olay, saat 14.00 sıralarında Derik ilçesinin kırsal Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Y.G. arazide, iddiaya göre ailesine ait ruhsatsız tabanca ile oynadığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokundu.

Ateş alan tabancadan çıkan kurşun, bu sırada yanında bulunan kuzeni Vedat Günsel’in karnına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINDA

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Günsel, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Vedat Günsel’in cenazesi otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, Y.G. gözaltına alındı.

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