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Tabiat parkı ilan edildi çöplük niyetine kullanıldı

Dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Uşak'taki Ulubey Kanyonu’nun tabiat parkı ilan edilen sahasına, Ulubey Belediyesi tarafından çöp döküldüğü iddiası tartışmalara neden oldu.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 14:24
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Tabiat parkı ilan edilen Ulubey Kanyonu sahasına çöp döküldüğü iddiası

Tabiat parkı ilan edildi çöplük niyetine kullanıldı
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ABD'deki Grand Canyon'dan (Büyük Kanyon) sonra 77 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu, 100 ila 500 metre arasındaki genişliğiyle bünyesinde başta antik dönem olmak üzere Selçuklu ve Osmanlı'dan birçok yapıyı barındırıyor. 2015 yılında yaptırılan 150 metre yüksekliğinde ve 135 metrekare büyüklüğündeki cam teras ise her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Tabiat turizminin gelişimine katkı sağlayan 1.190 dekar alan üzerindeki Ulubey Kanyonu, Ulubey Çayı ve Banaz Çayı boyunca devam eden bir ana kanyon ile buna bağlanan onlarca büyük yan kanyonlardan oluşan saha, 2013 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Ulubey Kanyonu Tabiat Parkı olarak ilan edildi.
Dünyanın ikinci büyük kanyonuna sahip Ulubey’deki kanyon içerisinden geçen ve Külçen köyüne bağlantıyı sağlayan yolun kenarına Ulubey Belediyesi tarafından çöp döküldüğü iddia edildi. İlçe sakinlerinin yanı sıra turistlerin de kullandığı yolun kenarına dökülen çöplerin oluşturduğu çevre ve görüntü kirliliğinin yanı sıra yayılan kötü koku da tepki topladı.
Tabiat parkı ilan edilen sahaya belediye tarafından dökülen çöplerin özellikle yaz aylarında büyük sıkıntı oluşturduğuna dikkat çeken Hasan Hüseyin Demirtaş, “Her gün onlarca kişinin gelip geçtiği yolun kenarında çöp döküm alanı oluşturuldu. Görüntü ve çevre kirliliğinin yanı sıra özellikle yaz aylarında sinekler ile kokudan dolayı büyük rahatsızlık oluşuyor. Yetkililerden bölgemiz için önemli bir tanıtım alanı olan Ulubey Kanyonu’ndaki bu olumsuzluğuna el atmalarını istiyoruz” dedi.

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