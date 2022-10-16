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Verilen garantinin yüzde 14’ü havaalanını kullandı. Zafer müteahhidin oldu

Hayali yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı’nı 9 ayda yalnızca 187 bin 647 yolcu kullandı. Havalimanını dokuz ayda kullanan yolcu sayısının 2022 için verilen garanti yolcu sayısını karşılama oranı yüzde 14’te kaldı. 

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 10:06
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Verilen garantinin yüzde 14’ü havaalanını kullandı. Zafer müteahhidin oldu

Verilen garantinin yüzde 14’ü havaalanını kullandı. Zafer müteahhidin oldu
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Yap-İşlet-Devret modeli yaptırılan ve Kasım 2012’de hizmete açılan Kütahya Zafer Havalimanı’nın bütçede açtığı karadelik hemen her yıl daha da büyüdü. 2021 yılında, 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantisine karşın yalnızca 22 bin 936 yolcunun kullandığı Zafer Havalimanı, 2022 yılında da ilgi görmedi. Havalimanının garanti edilen yolcu sayısını karşılama oranı 2022 yılının dokuz ayında yüzde 14’te kaldı.

Hizmete girdiği Kasım 2012 itibarıyla hayali yolcu garantilerine yönelik tutmayan hedeflerle gündeme gelen Zafer Havalimanı, 2022 için garanti edilen yolcu sayısının yanına dahi yaklaşamadı. 2022 yılının bitmesine üç ay kalsa da Zafer Havalimanı’nın garanti edilen yolcu sayısına ulaşması için 1 milyon 130 bin yolcuya daha ihtiyaç duyulduğu öğrenildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin verilerine göre, 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantili Kütahya Zafer Havalimanı, Ocak-Eylül döneminde 187 bin 647 yolcuyu ağırladı. Havalimanını Ocak ayında yalnızca 2 bin 554 yolcu kullanırken, Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki yolcu sayısı sırasıyla 5 bin 20, 7 bin 588 ve 11 bin 883 oldu.

KARADELİK BÜYÜYOR

Havalimanı, Mayıs-Eylül döneminde de kağıt üzerinde öngörülen kadar tercih edilmedi. Mayıs ayında yalnızca 15 bin 363 yolcuyu ağırlayan Zafer Havalimanı’nın diğer aylardaki yolcu sayısı ise şöyle kaydedildi:

•Haziran: 21 bin 927
•Temmuz: 32 bin 575
•Ağustos: 42 bin 934
•Eylül: 47 bin 903

Gerçekleşmeyen yolcu garantileri için yapılan ödemeler itibarıyla Hazine için adeta bir karadelik haline gelen Zafer Havalimanı için 2022 yılında işletici şirkete 7 milyon avronun üzerinde para aktarılması bekleniyor.

Yap-İşlet-Devret kapsamında inşa edilen havalimanının kullanım ve işletme hakkını 49 yıllığına IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. elinde bulunduruyor.

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