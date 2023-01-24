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Kaçak göçmenler olmasa yolcu görmeyecek. Müteahhitlerin 'Zafer'i Hazineye zarar üzerine zarar yazıyor

Hazine'ye zarar yazan Kütahya Zafer Havalalimanı'ndan uçak kalktı. Peki bu uçak nereye gitti. Afganistanlı kaçak göçmenler olmasa neredeyse garanti yolcu sayılı havalimanından uçak kalkmayacak.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 17:38
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Müteahhitlerin 'Zafer'i Hazineye zarar üzerine zarar yazıyor. Kaçak göçmenler olmasa yolcu görmeyecek

Kaçak göçmenler olmasa yolcu görmeyecek. Müteahhitlerin 'Zafer'i Hazineye zarar üzerine zarar yazıyor
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Hazine'nin kara deliklerinden biri olan Kütahya'daki Zafer Havalimanı'ndan uçak kalktı. Hem de Afganistan'a. Uçak kaçak göçmenleri Afganistan'a götürdü. Kısacası kaçak göçmenler olmasa havalimanı neredeyse yolcu görmeyecek

DHA'nın haberine göre Kütahya ve çevre illerden güvenlik güçlerince yakalanan ya da Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilerek, geri gönderme merkezine yerleştirilen Afganistan uyruklu 138 göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.

Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’nde gözetim altında tutulan 138 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin sınır dışı işlemleri tamamlandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından alınan güvenlik önlemleriyle otobüslere bindirilen kaçak göçmenler, kara yoluyla Altıntaş Zafer Havalimanı'na sevk edildi. Yurda kaçak girdiği tespit edilen ve suça karışan göçmenlerin bulunduğu kafile, Afganistan hava yollarına ait uçakla ülkelerine gönderildi. 

Zafer Havalimanı yap işlet devret modeliyle yapılmıştı. Yolcu garantili havalimanına rağbet en düşük seviyede olana bir havaalanı olarak kayıtlara geçmişti. 2022’nin ilk 3 ayında garanti edilen yolcu sayısı 329 bin 433, gerçekleşen yolcu sayısı ise 3 bin 847 oldu. Hata payı yüzde 98,83 olarak kayıtlara geçmişti.
 

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MILLETIN CEBİNDE Kİ GARANTİ BİTTİ
24.01.2023 17:46
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