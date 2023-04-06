Orkun Kökçü kavganın sebebini açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

Hollanda Kupası'nda Ajax'ı Feyenoord'u 2-1 ile elediği maçta Dusan Tadic ile Orkun Kökçü arasında yaşanan gerginlik sonrası Milli futbolcumuz ilk kez konuştu.

İkili arasında maç içinde yaşanan pozisyon sonrası eliyle bir hareket yapan Tadic'in, Orkun'un maç içerisinde oruç açmasıyla dalga geçip, hakaret ettiği ifade edildi.

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Dusan Tadic'in depremzedelere yardım etmemesi nedeniyle, geçtiğimiz günlerde oynanan maçta rakibinin elini sıkmadı.

İŞTE AÇIKLAMA

Sosyal medyaya düşen bir videoda Tadic'in Orkun'a yaptığı hareket infial yaratırken, konuyu milli futbolcu şu sözlerle aydınlattı:

Böyle maçlarda bu sıklıkla olur ama konuyu büyütmemek gerekiyor. Tadic bana hakaret etmedi. Sadece normal bir tartışma oldu.

Öte yandan Orkun Kökçü, De Kuip'te Klaasen'in kafasına çakmak isabet edip maçın durmasıyla ilgili, "İlk anda fark etmedim. Hakeme de biraz fazla tepki verdim. Sonra Klaasen'i cisim isabet ettiğini gördüm. Böyle büyük bir maçta bunun gibi davranışların yeri yok" dedi.

