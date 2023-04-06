6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Orkun Kökçü kavganın sebebini açıkladı

Orkun Kökçü kavganın sebebini açıkladı

Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü, Ajax'la oynadıkları derbi maçında Dusan Tadic'le yaşadığı tartışma sonrasında olayın gerçek yüzünü açıkladı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 10:12
Takip Et

Tadic Orkun kavgasının sebebi belli oldu

Orkun Kökçü kavganın sebebini açıkladı
+
Aa
-

Editör: Fatma Demirkaya

Hollanda Kupası'nda Ajax'ı Feyenoord'u 2-1 ile elediği maçta Dusan Tadic ile Orkun Kökçü arasında yaşanan gerginlik sonrası Milli futbolcumuz ilk kez konuştu.

İkili arasında maç içinde yaşanan pozisyon sonrası eliyle bir hareket yapan Tadic'in, Orkun'un maç içerisinde oruç açmasıyla dalga geçip, hakaret ettiği ifade edildi.

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Dusan Tadic'in depremzedelere yardım etmemesi nedeniyle, geçtiğimiz günlerde oynanan maçta rakibinin elini sıkmadı.
İŞTE AÇIKLAMA
Sosyal medyaya düşen bir videoda Tadic'in Orkun'a yaptığı hareket infial yaratırken, konuyu milli futbolcu şu sözlerle aydınlattı:
Böyle maçlarda bu sıklıkla olur ama konuyu büyütmemek gerekiyor. Tadic bana hakaret etmedi. Sadece normal bir tartışma oldu.
Öte yandan Orkun Kökçü, De Kuip'te Klaasen'in kafasına çakmak isabet edip maçın durmasıyla ilgili, "İlk anda fark etmedim. Hakeme de biraz fazla tepki verdim. Sonra Klaasen'i cisim isabet ettiğini gördüm. Böyle büyük bir maçta bunun gibi davranışların yeri yok" dedi.
 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
2
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
3
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
4
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
5
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
6
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
7
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿3 aracın karıştığı kaza: 1 yaralı
﻿3 aracın karıştığı kaza: 1 yaralı
﻿3 aracın karıştığı kaza: 1 yaralı
﻿Beyoğlu'nda metruk binanın çökme riski: Çevrede güvenlik önlemi alındı
﻿Beyoğlu'nda metruk binanın çökme riski: Çevrede güvenlik önlemi alındı
﻿Beyoğlu'nda metruk binanın çökme riski: Çevrede güvenlik önlemi alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.