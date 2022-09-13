13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • TADİV Başkanı Attar'dan Azerbaycan çağrısı

TADİV Başkanı Attar'dan Azerbaycan çağrısı

TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, uluslararası teşkilatlara Ermenistan’ın Azerbaycan‘a yönelik taarruzları nedeniyle çağrıda bulundu. Attar, "Ukrayna konusunda peş peşe açıklama yapan devlet ve kurumların Azerbaycan topraklarına yönelik ısrarlı taarruza sessiz kalmamasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 13:16
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 13:17
Takip Et

TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar’dan uluslararası teşkilatlara Ermenistan’ın Azerbaycan‘a yönelik taarruzları nedeniyle çağrı: Sessiz kalmayın

TADİV Başkanı Attar'dan Azerbaycan çağrısı
+
Aa
-

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçın yönlerinde büyük çaplı provakasyonlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

KRT'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurul üyesi ve TADİV Başkanı Prof.Dr.Aygün Attar, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi’ne Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi gereğince meşru müdafaa hakkını kullandığını belirterek ülkelerin Ermenistan'ın taarruzuna sessiz kalmamasını istedi.

“AZERBAYCAN MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI KULLANMIŞTIR”

Prof. Dr. Aygün Tatar'ın bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

"Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne Azerbaycan, Ermenistan tarafından 30.yıla yakın işgal altında tutulan tarihi topraklarını geriye almak için BM 51.maddesi gereğince meşru müdafaa hakkını kullanmıştır. 44 gün süren Karabağ savaşım sonrasında ise bölgede kalıcı barış ve ekonomik kalkınma için önemli bir süreç başlatmıştır. Türkiye’nin önerdiği Ermenistan ile normalleşme sürecine destekleyici katkılarda bulunmuş, hatta bölgenin geleceği için hayatı önem arz eden iktisadi işbirliği ittifakına 3+3 formülü ile Ermenistan‘ın da dahil edilmesi çağrısında bulunmuştur. Tüm bunların mukabilinde Ermenistan, barış protokolünde yer alan temel hususların uygulanması ve gerçekleştirilmesi planlanan işbirliğinden ısrarla ve çeşitli bahanelerle kaçınma taktiğini izlemiş, mütemadiyen Azerbaycan sınırlarında tahrip faaliyetlerine devam etmiştir.

“MOSKOVA'DA VE BRÜKSEL'DE FAKLI, ERMENİSTAN İÇERİSİNDE FARKLI”

Azerbaycan Devlet Başkanı tarafından Rusya ve Avrupa’da yapılan üçlü görüşmelerde Ermenistan’ın süreci provoke eden tutumu Başbakan Paşinyan‘ın yüzüne karşı açıklanmış, Ermenistan‘ın Azerbaycan‘a karşı hukuk dışı kural tanımaz eylemleri devan ederse gerekli cevabın verileceği bildirilmiştir. Moskova ve Brüksel’de farklı Ermenistan içerisinde farklı davranan, ülke içi ekonomik kriz ve savaş mağlubiyetinin yarattığı psikolojik travma (en önemlisi dışarıdaki Ermenistan Diasporasının baskılarıyla) sonucunda siyasi arenada bocalama yaşayan Ermenistan başbakanı dahili krizin yarattığı bunalım ve başına buyruk kurumların kışkırtmasıyla Azerbaycan‘ın sınır boyu yerleşim mıntıkalarının, Daşkesen Laçın ve Kelbecer‘in yoğun ateşe tutulması, açılan ateşler sonucunda Azerbaycan askerlerinden hayatlarını kaybedenlerin olması ve Laçın ve Kelbecer’in onarımında çalışan işçilerin hayati tehlikesinin devam etmesiyle başlayan insanlık dışı hukuksuz taarruza sessiz kalmıştır.

“SESSİZ KALINMAMASINI TALEP EDİYORUZ”

Azerbaycan devlet kurumları tarafından yapılan resmî açıklamada yaşanan tüm olayların sorumlusu olan Ermenistan ‘a gerekli cevabın verildiği belirtilmiş ve Ermenistan‘ı uluslararası hukuk çerçevesinde devlet kimliği sorumluluğu içerisinde hareket etmeye davet etmiştir. Bölgede ve dünyada barışı tesis etmek için olağanüstü gayret gösteren Türkiye’nin sivil toplum kuruluşları olarak Can Azerbaycan‘ın haklı davasında devlet ve millet olarak yanında olduğumuzu belirtmekle birlikte tüm uluslararası teşkilatları Güney Kafkasya’da savaşın müsebbibi olan ve masum insanların barış içerisinde yaşamasının önündeki en büyük engele dönüşen Ermenistan‘ı protesto etmeye davet ediyoruz. Topraklarını terk etmek zorunda kalan insanların , hayatını kaybeden masumların savaş travması yaşayan insanlığın ön yargıyla sorumsuzluk içinde gerçekleşen davranışlardan kaynaklandığında şahit oluyoruz. Savaş çığırtkanlığı yapanların günümüzde dünyamıza insani ekonomik ve siyasi olarak kestiği fatura ortadadır. Ukrayna konusunda peş peşe açıklama yapan devlet ve kurumların Azerbaycan topraklarına yönelik ısrarlı taarruza sessiz kalmamasını talep ediyoruz.

“ERMENİSTAN'IN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ”

Amerika’daki Ermeni diasporasının güdümünde olan Ermenistan‘ın ekonomik olarak sınırlandırılmasını Ermenistan‘ın uluslararası hukuka uygun davranmadığı için cezalandırılmasını talep ediyoruz. Rusya ‘ya boykot uygulayan devletler ve kuruluşları savaş suçlusu işgalci Ermenistan ‘a değişik adlar altında parasal yardım yapması kabul edilmez olup çifte standardın somut göstergesi olmaktadır . Ermenistan‘ın Azerbaycan sınırlarını ihlal ateşi sonucunda hayatını kaybeden kahraman Azerbaycan Ordusu askerlerine Allah rahmet eylesin. Aileleri başta olmakla kardeş ülkemize taziyelerimizi sunuyoruz. Vatan toprağı uğrunda canını esirgemeyen gayretli Azerbaycan halkına selam ve desteklerimizi yeniliyor ve sonuna kadar Azerbaycan ‘ın hak davasında onunla birlikte olduğumuzu beyan ediyoruz. #SeninleyizAzerbaycan"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
1
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
2
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
3
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
4
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
5
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
6
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
7
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
﻿Trabzon Çarşıbaşı SYDV personel alacak
﻿Trabzon Çarşıbaşı SYDV personel alacak
﻿Trabzon Çarşıbaşı SYDV personel alacak
﻿UEFA'daki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
﻿UEFA'daki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
﻿UEFA'daki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
﻿Sözleşmeliye kadro mesaisi başlıyor. Heyetler bugün toplanıyor
﻿Sözleşmeliye kadro mesaisi başlıyor. Heyetler bugün toplanıyor
﻿Sözleşmeliye kadro mesaisi başlıyor. Heyetler bugün toplanıyor
﻿Sağlık turizminde bandanalı Arapları bakın kimler geçti?
﻿Sağlık turizminde bandanalı Arapları bakın kimler geçti?
﻿Sağlık turizminde bandanalı Arapları bakın kimler geçti?
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.