Taflan bitkisi regl gecikmelerine iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Kadınların korkulu rüyası olan regl gecikmelerine iyi gelen taflan bitkisinin faydaları dikkat çekti.

REGL (ADET) GECİKMESİ NEDİR?

Herhangi bir sağlık problemi olmayan her kadın 21 ila 35 gün süre zarfında ya da ortalama olarak 28 gün günde bir adet döngüsünü (menstrüasyon dönemini) yaşar. Bir periyot dönemi yaklaşık olarak 2 ila 7 gün arasında seyreder. Vücuttaki hormonların harmonisi menstrüasyon döneminin düzenini şekillendiren en mühim faktördür. Bu döngünün dışında yaşanan sapmalar (minimum 7 gün) adet gecikmesi olarak adlandırılır. Bu döngü pek çok farklı nedenden sekteye uğrayabilir ve gecikmeler yaşanabilir. Adet gecikmesinden bahsedebilmemiz için, adet başlangıcını minimum 7 gün süreyle geçmiş olması gerekmektedir.

Araştırmalar gösteriyor ki hemen hemen her kadında adet düzensizliği belli dönemlerde yaşanmaktadır. Bir yıl içinde 2 ya da 3 seferden daha sık maruz kalınan gecikme ciddi sağlık problemlerinin ayak izleri olabilir. Yıl içerisinde 2-3 kez yaşanan düzensizlik normal karşılanabiliyorken, 3’ten fazla durumda olması halinde hekiminize başvurup nedenlerinin irdelenmesi tavsiye edilmektedir. İlk kez adet olan kişi için bu durum biraz daha farklı işler. Periyodik döngü tam olarak oturana kadar süreçte düzensizlikler yaşanması oldukça normaldir.

Çevresel faktörler, stres, psikolojik faktörler, mevsimsel geçiş dönemleri, hormonal durumlar ya da kullanılan çeşitli ilaçlar gibi daha minör durumlarda neden olabilmektedir.

Kişinin gebe kalması ile birlikte adet kanaması da kesilir, kanamanın 7 gün ya da daha uzun bir süre zarfında kesilmesi adet gecikmesi olarak tanımlanır.

TAFLAN BİTKİSİ NEDİR?

Gülgiller familyasından; Karadeniz'in doğu kıyılarında da yetişen bir çalı veya 6 metre kadar boy atan, kış aylarında yapraklarını dökmeyen bir bitkidir. Çiçekleri küçük ve beyaz renklidir. Salkım halinde toplanmışlardır. Meyvesi zeytin büyüklüğündedir. Taze yapraklarında eker, tanen, kalsiyum oksalat ve prülaurasin adlı bir glikozit vardır. Taze yapraklarından taflan suyu hazırlanır.

TAFLAN NASIL TÜKETİLİR?

Görünüş olarak kirazın küçük haline benzeyen taflan, meyve olarak tüketmek isteyenler için olgunlaşmış siyah ve mor halleri önerilir. Alternatif tıp araştırmacıları yapraklarından yapılan çayın kandaki insülün direncini dengelediğini ve böylece şeker hastalarına şifa sağladığını belirtir. Ayrıca bu çay şiddetli öksürmeyi anında keser. Boğazı iltihap ve virüslerden arındırır. Ancak çekirdeği ve yaprakları zehirli toksinler barındırdığından kurutularak tüketilmesi tavsiye edilir. Bazı araştırmacılar taflan yapraklarından yapılan çaya gençlik iksiri der. Bunun nedeni ise yapılan çay antioksidan bakımından zengindir. Karadeniz yöresinde sıklıkla yetiştiğinde yöre halkı oldukça bol çeşitli kullanmıştır. Taflan tazeyken toplanıp turşusu yapılır. Kışın ise bu turşudan kavurma yapılarak tüketilir. Her damak zevkine hitap etmez.