TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza: 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda TIR'ın minibüs, kepçe ve asfalt dökme aracına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza: 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR, Narlı Kavşağı yakınlarında yol yapım çalışmasının sürdüğü alanda önünde seyreden minibüse çarptı.

aa-20231021-32479499-32479490-tag-otoyolunda-tir-3-araca-carpti-3-kisi-oldu.jpg

Ardından yol yapım çalışması için bölgede bulunan kepçeye ve asfalt dökme aracına çarpan TIR, devrilerek alev aldı.

aa-20231021-32479499-32479491-tag-otoyolunda-tir-3-araca-carpti-3-kisi-oldu.jpg

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

aa-20231021-32479499-32479492-tag-otoyolunda-tir-3-araca-carpti-3-kisi-oldu.jpg

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

aa-20231021-32479499-32479493-tag-otoyolunda-tir-3-araca-carpti-3-kisi-oldu.jpg

Yaralılar, ambulanslarla Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki hastanelere yönlendirildi.

aa-20231021-32479499-32479494-tag-otoyolunda-tir-3-araca-carpti-3-kisi-oldu.jpg

Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Adana yönünde uzun araç trafiği oluştu. Ekipler, otoyolun Gaziantep Batı gişelerinden itibaren yolu ulaşıma kapatarak araçları alternatif yollara yönlendirdi.

aa-20231021-32479499-32479495-tag-otoyolunda-tir-3-araca-carpti-3-kisi-oldu.jpg

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin söndürdüğü araçlar kullanılamaz hale geldi.

aa-20231021-32479499-32479496-tag-otoyolunda-tir-3-araca-carpti-3-kisi-oldu.jpg

aa-20231021-32479499-32479497-tag-otoyolunda-tir-3-araca-carpti-3-kisi-oldu.jpg

aa-20231021-32479499-32479498-tag-otoyolunda-tir-3-araca-carpti-3-kisi-oldu.jpg

Öne Çıkanlar
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
Son Haberler
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: Çin 6 savaş gemisi konuşlandırmış Dünya
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: Çin 6 savaş gemisi konuşlandırmış
İsrail'den Han Yunus'a saldırı: En az 9 kişi öldü Dünya
İsrail'den Han Yunus'a saldırı: En az 9 kişi öldü
Akrabalar arasında ‘yevmiye’ kavgası: 9 yaralı Yaşam
Akrabalar arasında ‘yevmiye’ kavgası: 9 yaralı
Eskişehir'de 5 gün sonra bir üniversiteli genç daha hayatına son verdi: Kaldığı yurdun 5'inci katından atladı Gündem
Eskişehir'de 5 gün sonra bir üniversiteli genç daha hayatına son verdi: Kaldığı yurdun 5'inci katından atladı
Uygulama noktasından kaçmaya çalışan sürücü dehşet saçtı: 2'si polis 4 yaralı Yaşam
Uygulama noktasından kaçmaya çalışan sürücü dehşet saçtı: 2'si polis 4 yaralı
Bakan Koca duyurdu: Türkiye Gazze'ye 20 uzman hekim gönderiyor Gündem
Bakan Koca duyurdu: Türkiye Gazze'ye 20 uzman hekim gönderiyor