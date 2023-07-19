Tahıl anlaşmasından çekilen Rusya'dan yeni karar ‘tüm koşullar yerine getirilirse derhal bu anlaşmaya geri döneriz’

Yaptığı toplantıda konuşan Putin, Batılı ülkelerin anlaşmaya tam olarak uymadığını ve bu nedenle anlaşmanın sona erdiğini ifade etti.

Putin "Daha önce üzerinde anlaştığımız tüm koşullar yerine getirilirse derhal bu anlaşmaya geri döneriz." dedi.

Putin, Batılı ülkelerin anlaşmadaki insani unsuru bozduğunu belirterek, Rusya'nın yoksul ülkelere gübre sevkiyatı çabalarının da engellendiğini söyledi. Rusya'nın anlaşmanın devam etmesi için çeşitli şartları olduğunu vurgulayan Putin, özellikle gıda ve gübre tedariki hizmeti veren Rus bankalarının SWIFT uluslararası bankacılık ödeme sistemine bağlanmasının önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

Ayrıca, Rus tahıl ürünlerinin uluslararası pazarlara sevkiyatı ve tarım araç-gereçlerinin Rusya'ya yönelik sevkiyatında yaşanan engellerin kaldırılmasının gerekliliğine dikkat çeken Putin, anlaşmanın insani özünün tekrar temin edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tüm bu şartlar yerine getirildiği takdirde, Putin, anlaşmaya geri döneceklerini ve işbirliğinin devam edebileceğini belirtti. Ancak Batılı ülkelerin bu şartlara uymadığını ifade eden Putin, anlaşmanın mevcut haliyle artık anlamını yitirdiğini dile getirdi.