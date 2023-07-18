Meloni'den Rusya'ya "Tahıl anlaşması" tepkisi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin, "Dünyayı besleyen ham maddeyi silah olarak kullanmak, bir başka insanlık suçudur." ifadesini kullandı.

KAYNAK: AA
Meloni'den Rusya'ya "Tahıl anlaşması" tepkisi

Başbakan Meloni yaptığı yazılı açıklamayla, Rusya'nın "tahıl koridoru anlaşmasının fiilen son bulduğuna" dair duyurusuna tepki gösterdi.

Meloni açıklamasında, "Rusya'nın tahıl anlaşmasını durdurma kararı, daha yoksul ülkeler için kimin dost, kimin düşman olduğunun bir başka kanıtı. Saldırıya uğrayan ile saldıran arasından ayrım yapmak istemeyen milletlerin liderleri düşünsün. Dünyayı besleyen ham maddeyi silah olarak kullanmak, bir başka insanlık suçudur." ifadelerine yer verdi.

RUSYA'DAN "TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI FİİLEN SON BULDU" AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 17 Temmuz'a kadar uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadesini kullanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

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