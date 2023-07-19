Zelenskiy, Tahıl Koridoru için Birleşmiş Milletlerin kapısını çaldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Ukrayna lideri Zelenskiy basın toplantısında yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i tahıl koridoru konusunda harekete geçmeye çağırdı.

"HEP BİRLİKTE MÜMKÜN OLAN HER ŞEYİ YAPMALIYIZ"

Zelenskiy ayrıca Guterres'in tahıl koridoru konusundaki sözlerinin yanı sıra harekete de geçmesi gerektiğini söyledi.

BM'nin kararlı bir çalışma başlatmadıkça tahıl koridorunun güvende olmayacağını ifade eden Zelenskiy, "Rusya'nın yeni krizleri kışkırtmaya ve açlık ile istikrarsızlığı bir silah olarak kullanmaya yönelik girişimlerine rağmen küresel gıda piyasasının istikrarlı bir şekilde kalmasını sağlamak için hep birlikte mümkün olan her şeyi yapmalıyız." dedi.

"İRLANDA UKRAYNA'YA 170 MİLYON AVRONUN ÜZERİNDE DESTEK SAĞLADI"

Savaştan kaçan 86 bin Ukraynalıya barınma imkanı sunduğu için İrlanda halkına teşekkür eden Zelenskiy, Rusya'nın dün gece Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Zelenskiy, "Dünyada barış isteyen her ülkenin, Rus terörünü açık ve net bir şekilde kınaması ve bu saldırganlığın üstesinden gelmek için ortak çaba sarf etmesi son derece önemli." diye konuştu.

İki liderin görüşmesinde güvenlik ve siyasi etkileşim konularının yanı sıra Rus saldırganlığına karşı savunmada Ukrayna'yı güçlendirebilecek ortak adımların ele alındığı ifade edildi. İrlanda'nın Ukrayna'ya 170 milyon avronun üzerinde destek sağladığını söyleyen Zelenskiy, İrlanda'nın ayrıca mayın temizleme sürecinde aktif yer aldığını belirtti.

Zelenskiy'nin açıklamaları şu şekilde:

"SADECE TÜRKİYE İLE DEĞİL DİĞER ORTAKLARIMIZLA DA GÖRÜŞECEĞİM"

Karadeniz tahıl koridorunun güvenli olması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Fiilen Rusya'yı tanıdığım kadarıyla BM genel sekreter düzeyinde çok net ve kararlı bir şekilde çalışmaya başlamadıkça bu koridor güvende olmayacaktır. (BM Genel Sekreterinin) Oldukça güçlü sözlerinin yanı sıra pratik eylemlere de ihtiyacımız var. Bunu henüz göremedik." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Türkiye ile farklı düzeylerde çalıştığını belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile nasıl hareket edeceğimizi, bu koridorda güvenliği nasıl sağlayacağımızı konuşabiliriz. Burada farklı boyutlar var. Bireysel konvoylar konusunu gündeme getirdik. Bunların sadece Türkiye ile değil diğer ortaklarımızla da görüşülmesi gerekiyor. Bu konuyu görüşeceğim." ifadesini kullandı.

"PRATİK VE DİPLOMATİK YARDIM SAĞLAYACAĞIZ."

Tahıl girişimini sürdürebilmek için Ukrayna ordusundan güvenlik durumuna ilişkin yanıt beklediğini dile getiren Zelenskiy, "BM, Türkiye ve askerler hiç kimsenin yüzde 100 garanti vermediğini söyleyebilir. Ancak bu çok kolay bir tutum. Ukrayna için bu desteklemeye hazır olduğumuz bir tutum değil, çünkü koridorun çalışmasına ihtiyacımız var ve bunu yapmak için her türlü hakkımız var." dedi.

İrlanda Başbakanı Varadkar da İrlanda'nın Ukrayna'ya gerektiği sürece yardım edeceğini belirterek, "Ukrayna kazanacak, yeniden inşa edilecek. Ukrayna'ya hedeflerini gerçekleştirmesi ve barış planını uygulaması için pratik ve diplomatik yardım sağlayacağız." diye konuştu.