Tahsin Tam'ın sözleşmesi uzatıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e çıkma başarısı gösteren Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam'ın sözleşmesi uzatıldı.

Tahsin Tam'ın sözleşmesi uzatıldı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezonda Tahsin Tam ile yola devam edileceği belirtilerek, "Kulübümüz, teknik direktör Sayın Tahsin Tam'la yapmış olduğu görüşmeler sonucu 2023-2024 futbol sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Tüm camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Teknik direktör Mert Nobre'nin ardından 2022 Kasım ayında göreve getirilen Tam, Çorum FK ile çıktığı 25 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Maç başına 2,48 puan ortalaması ile sezonu 79 puanla şampiyon tamamlayan Çorum FK, Tam yönetiminde oynadığı 25 maçta attığı 50 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Fethullah Gülen’in yeğeni yakalandı Güncel
Fethullah Gülen’in yeğeni yakalandı
Uzman isim emekli ve memurların alacağı zam oranını açıkladı. Ayrıntısıyla hesapladı Ekonomi
Uzman isim emekli ve memurların alacağı zam oranını açıkladı. Ayrıntısıyla hesapladı
Rusya'da darbecilerin 1 uçak ile 2 helikopteri düşürdükleri iddia edildi Dünya
Rusya'da darbecilerin 1 uçak ile 2 helikopteri düşürdükleri iddia edildi
Masterchef’te ana kadroya giren dokuzuncu yarışmacı kim oldu? Masterchef 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Masterchef’te ana kadroya giren dokuzuncu yarışmacı kim oldu? Masterchef 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Wagner askerlerinin ant içtiği görüntüler yayınlandı Dünya
Wagner askerlerinin ant içtiği görüntüler yayınlandı
Yaz aylarında tavuk zehirlenmelerine dikkat. Kritik uyarılar Sağlık
Yaz aylarında tavuk zehirlenmelerine dikkat. Kritik uyarılar
Wagner’in liderinden Putin’e yanıt Dünya
Wagner’in liderinden Putin’e yanıt