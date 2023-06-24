Tahsin Tam'ın sözleşmesi uzatıldı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezonda Tahsin Tam ile yola devam edileceği belirtilerek, "Kulübümüz, teknik direktör Sayın Tahsin Tam'la yapmış olduğu görüşmeler sonucu 2023-2024 futbol sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Tüm camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Teknik direktör Mert Nobre'nin ardından 2022 Kasım ayında göreve getirilen Tam, Çorum FK ile çıktığı 25 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Maç başına 2,48 puan ortalaması ile sezonu 79 puanla şampiyon tamamlayan Çorum FK, Tam yönetiminde oynadığı 25 maçta attığı 50 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.