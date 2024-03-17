Tahta gibi sertleşmiş havluları yumuşatan yöntem ‘Pamuk gibi olacak’

Sertleşmiş havlular, kullanışlı olmak yerine kaldırıp çöpe atma isteği oluştururlar. Bu yüzden yumuşatıcı kullanmadan doğal yöntemlerle nasıl yumuşacık yapacağınızı bilmelisiniz.

Havlularınızı ilk günkü yumuşacık haline getirecek yöntem için hazır olun. İşte o yöntem…

YUMUŞACIK HAVLU İÇİN BU YÖNTEMİ DENEYİN

Havlularınızı yumuşatmak için çamaşır makinesine yarım çay bardağı sirke ekleyin ya da beyaz sirkeli su hazırlayarak havluları suyun içerisinde bekletin. Ardından çamaşır makinesinin durulama programında yıkayın.

Sirke havlularınızı yumuşatacak ve üzerinde biriken bakterilerin söküp atılmasını sağlayacak. Ayrıca yumuşatıcı kalıntılarını temizleyerek havlularınızı daha sağlıklı bir hale getirecek.

KARBONAT DA İŞE YARAYABİLİR

Havluları yumuşatmak için karbonat da kullanabilirsiniz. Deterjan gözüne deterjanla birlikte yarım bardak karbonat ekleyerek yumuşacık ve temiz havlular elde edebilirsiniz.