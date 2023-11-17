Tahta tüfekle Anıtkabir'in Saygı Nöbetçileri'ni canlandıran küçük çocuklar bu sefer Anıtkabir'de

10 Kasım'da Iğdır'da tahta tüfekleriyle Anıtkabir'deki Saygı Nöbetçileri'ni canlandıran küçük çocukları Milli Savunma Bakanlığı Anıtkabir'deki Saygı Nöbetçileri ile buluşturdu. Çocukların sevinci görenlerin kalbini ısıttı
17 Kasım 2023 Cuma
10 Kasım'da Iğdır'da tahta tüfekleriyle Anıtkabir'deki Saygı Nöbetçileri'ni canlandıran küçük çocukları Milli Savunma Bakanlığı Anıtkabir'deki Saygı Nöbetçileri ile buluşturdu. Çocukların sevinci görenlerin kalbini ısıttı
10 Kasım'da Iğdır'da tahta tüfekleriyle Anıtkabir'deki Saygı Nöbetçileri'ni canlandıran küçük çocukları Milli Savunma Bakanlığı Anıtkabir'deki Saygı Nöbetçileri ile buluşturdu. Çocukların sevinci görenlerin kalbini ısıttı