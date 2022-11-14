Formula 1'de yol kavgası. Red Bullcular birbirine girdi

Formula 1'de sezonun 21'inci yarışı Brezilya Grand Prix'si geride kaldı. Mercedes sürücüsü George Russell, Interlagos'ta kariyerinin ilk zaferine ulaştı.

71 turluk heyecana Red Bull pilotları arasında yaşanan gerginlik damgasını vurdu. Red Bull, Max Verstappen'in hızına güvendiği için Sergio Perez'in yol vermesini istedi. Amaç; şampiyonada 2'incilik mücadelesi verdikleri Charles Leclerc'in önüne geçmekti.

Yarışın son turuna gelindiğinde değişen bir durum olmaz ise ikili pozisyonlarına geri dönecekti.

Buna karşın Max Verstappen, Brezilya Grand Prix'sini takım arkadaşının önünde bitirdi. Yaşanan bu olay sonrası Sergio Perez adeta çıldırdı!

Telsizden konuşan Meksikalı sürücü, "Bunun için teşekkürler beyler...Bu Max Verstappen'in aslında kim olduğunu gösterdi" dedi.

Takıma tepki gösteren Hollandalı pilot ise, "Bir daha benden böyle bir şey istemeyin. Ben kendime göre gerekçelerimi söyledim" şeklinde konuştu.

Yarış sonrası medyaya da demeç veren Sergio Perez'in öfkesi dinmemişti.

32 yaşındaki pilot, "Max için yaptığım onca şeyden sonra şaşkınım. İki şampiyonluğu varsa benim sayemde" ifadesini kullandı.

Olaya dair konuşan Red Bull Danışmanı Helmut Marko ise, "Takım içinde her şeyi açığa kavuşturduk. Max sezonun son yarışında Perez için elinden geleni yapacak" dedi.