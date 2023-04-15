15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Prag'da skandal. Türk bayrağını hazmedemediler

Prag'da skandal. Türk bayrağını hazmedemediler

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Türk bayraklı kutlamasına engel oldular.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 07:29
Takip Et

Takımımızın zaferinden sonra Türk bayrağı ile sevinmesine izin vermediler

Prag'da skandal. Türk bayrağını hazmedemediler
+
Aa
-

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 78-58 yenerek finale çıkan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde oyuncuların, maç sonunda Türk bayrağıyla sevinç gösterisi yapmasına görevliler izin vermedi.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde ZVVZ USK Prag ile karşılaşan Mersin ekibi, karşılaşmadan 78-58 galip ayrılarak 16 Nisan Pazar günü oynanacak finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyuncuları, maçın ardından tribündeki taraftarının önünde sevinç yaşadı. Bu sırada görevliler, oyunculara Türk bayrağı uzatmaya çalışan taraftarlara engel olmaya çalıştı.

Araya girerek bayrağı alan oyuncu Sinem Ataş, görevlilerin müdahalesiyle karşılaştı. Bir görevlinin bayrağı Sinem'in elinden alması üzerine takım arkadaşları, formalarındaki ay yıldız logosunu öperek duruma tepki gösterdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yazılı açıklamasında, "Şanlı Türk bayrağımızı sahaya almadılar ama ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin kahraman yıldızları, formalarındaki Türk bayrağıyla göğsümüzü kabarttı. Sizlerle gurur duruyorum kızlar." ifadelerini kullandı. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
1
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
2
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
3
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
4
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
5
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
6
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
7
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Rüyada ceylan görmek ne demek? Rüyada ceylan görmek neye işaret?
﻿Rüyada ceylan görmek ne demek? Rüyada ceylan görmek neye işaret?
﻿Rüyada ceylan görmek ne demek? Rüyada ceylan görmek neye işaret?
﻿Mazot hırsızları kıskıvrak yakalandı
﻿Mazot hırsızları kıskıvrak yakalandı
﻿Mazot hırsızları kıskıvrak yakalandı
﻿Prag'da skandal. Türk bayrağını hazmedemediler
﻿Prag'da skandal. Türk bayrağını hazmedemediler
﻿Prag'da skandal. Türk bayrağını hazmedemediler
﻿10 ton kokain ele geçirildi
﻿10 ton kokain ele geçirildi
﻿10 ton kokain ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.