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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını çıkaran Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında iç çamaşırıyla çektiği bir videoyu "Yeni şarkımı sevdiniz mi? Londra'da fotoğraf çekiminden selam" yorumuyla paylaştı. Take It or Leave It klibinde de iç çamaşırıyla kamera karşısına geçen Tilki, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bir yoruma sinirlenerek açıklamada bulundu. Ünlü popçunun açıklamasına ise yorum yağdı

Galeri Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 11:37
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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, geçen günlerde yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

Şarkısıyla ilgili sık sık paylaşımda bulunan Tilki, Londra'da gerçekleşen fotoğraf çekiminden de görüntüler yayınlamayı ihmal etmedi.

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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

Mavi iç çamaşırıyla ayna karşısında çektiği görüntüleri yayınlayan Tilki, paylaşımının altına ise "Yeni şarkımı sevdiniz mi? Londra'da fotoğraf çekiminden selam" notunu ekledi.

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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

Take It or Leave It klibinde de iç çamaşırıyla kamera karşısına geçen Tilki'nin yeni klibi de çok konuşuldu.

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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

Klibleriyle ilgili yorumda bulunan bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımına sinirlenen Tilki, Twitter hesabında bir paylaşımda bulunarak isyan etti.

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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

Art arda paylaşımlarda bulunan şarkıcı, ilk olarak şunları söyledi.

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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

"Yeni şarkımda bahsettiğim duygudan çok bir önceki İngilizce şarkımdaki iç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi. Benim ne giydiğimi değil de neyi hissettiğimi konuşan insanlara ihtiyacım var'

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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

Tilki, bir sonraki paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi.

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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

"Madem muhafazakardınız ve bir kız çocuğunun teşhir edildiğini düşünüyorsunuz o zaman ilgilenmeniz gereken şey kıyafetlerim değil duygularım olmalıydı. Ama siz iyiliği değil, insanların baskı hissetmeden yaşayabilmesini kısıtlamak ve onları daha çok travmatize etmeyi seçtiniz hep'

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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

Şarkıcının peş peşe yayınladığı tweetler kısa sürede gündem olarak sosyal medyaya damga vurdu.

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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

Birçok sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla Aleyna Tilki'yi eleştirdi.

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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

Bir sosyal medya kullanıcısı "Kimse zorlamıyor seni, biliyorsun böyle tepki yiyeceğini. İnadına, sırf gündem olmak için devam ediyorsun çünkü sen de biliyorsun ki şarkılarınla gelemiyorsun bir yere" ifadelerini kullandı.

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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

Bir başkası ise "Ya bunlar da acayip izlenilmek, dinlenilmek için neredeyse soyunuyorlar sonra soyundukları hakkında konuşulunca da rahatsız oluyorlar. Nasıl bir mantık anlamadım" dedi.

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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

İşte Aleyna Tilki'nin gündem olan o karesi...

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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek de Tilki'nin iç çamaşırlı paylaşımına tepki göstermişti.

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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

Akyürek, "Bu ve benzerlerinin proje olduğunu düşünüyorum, sonra çoluk çocuk nasıl bu hale geldiler diye hiç şaşırmayalım. Önlerinde bu örnekler varken, gerçekten yazık" ifadelerini kullanmıştı.

19/24
Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

Akyürek'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

20/24
Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

21/24
Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

22/24
Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

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Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı

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