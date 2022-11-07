Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı
Aleyna Tilki hakkında yapılan iç çamaşırı yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı
Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını çıkaran Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında iç çamaşırıyla çektiği bir videoyu "Yeni şarkımı sevdiniz mi? Londra'da fotoğraf çekiminden selam" yorumuyla paylaştı. Take It or Leave It klibinde de iç çamaşırıyla kamera karşısına geçen Tilki, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bir yoruma sinirlenerek açıklamada bulundu. Ünlü popçunun açıklamasına ise yorum yağdı
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, geçen günlerde yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.
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Şarkısıyla ilgili sık sık paylaşımda bulunan Tilki, Londra'da gerçekleşen fotoğraf çekiminden de görüntüler yayınlamayı ihmal etmedi.
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Mavi iç çamaşırıyla ayna karşısında çektiği görüntüleri yayınlayan Tilki, paylaşımının altına ise "Yeni şarkımı sevdiniz mi? Londra'da fotoğraf çekiminden selam" notunu ekledi.
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Take It or Leave It klibinde de iç çamaşırıyla kamera karşısına geçen Tilki'nin yeni klibi de çok konuşuldu.
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Klibleriyle ilgili yorumda bulunan bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımına sinirlenen Tilki, Twitter hesabında bir paylaşımda bulunarak isyan etti.
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Art arda paylaşımlarda bulunan şarkıcı, ilk olarak şunları söyledi.
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"Yeni şarkımda bahsettiğim duygudan çok bir önceki İngilizce şarkımdaki iç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi. Benim ne giydiğimi değil de neyi hissettiğimi konuşan insanlara ihtiyacım var'
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Tilki, bir sonraki paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi.
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"Madem muhafazakardınız ve bir kız çocuğunun teşhir edildiğini düşünüyorsunuz o zaman ilgilenmeniz gereken şey kıyafetlerim değil duygularım olmalıydı. Ama siz iyiliği değil, insanların baskı hissetmeden yaşayabilmesini kısıtlamak ve onları daha çok travmatize etmeyi seçtiniz hep'
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Şarkıcının peş peşe yayınladığı tweetler kısa sürede gündem olarak sosyal medyaya damga vurdu.
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Birçok sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla Aleyna Tilki'yi eleştirdi.
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Bir sosyal medya kullanıcısı "Kimse zorlamıyor seni, biliyorsun böyle tepki yiyeceğini. İnadına, sırf gündem olmak için devam ediyorsun çünkü sen de biliyorsun ki şarkılarınla gelemiyorsun bir yere" ifadelerini kullandı.
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Bir başkası ise "Ya bunlar da acayip izlenilmek, dinlenilmek için neredeyse soyunuyorlar sonra soyundukları hakkında konuşulunca da rahatsız oluyorlar. Nasıl bir mantık anlamadım" dedi.
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İşte Aleyna Tilki'nin gündem olan o karesi...
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek de Tilki'nin iç çamaşırlı paylaşımına tepki göstermişti.
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Akyürek, "Bu ve benzerlerinin proje olduğunu düşünüyorum, sonra çoluk çocuk nasıl bu hale geldiler diye hiç şaşırmayalım. Önlerinde bu örnekler varken, gerçekten yazık" ifadelerini kullanmıştı.
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Akyürek'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni almıştı.