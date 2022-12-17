Aleyna Tilki'nin cüretkar pozu olay yarattı. Görenler şarkıcı Gülşen'e benzettiler

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ses telleri yırtıldığı için bir süre şarkı söyleyemeyecek olan Tilki cüretkar kıyafetiyle verdiği pozu yayınlayarak yakında bir sürpriz yapacağını duyurdu.

DAHA ÖNCE GÜLŞEN GİYMİŞTİ

Gülşen'in daha önce konserinde giydiği sadece göğüs uçlarını kapatan siyah büstiyerden giyerek kamera karşısına geçen Aleyna Tilki, verdiği cüretkar pozunu 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Yakında sürpriz var" ifadelerini kullandı.