Aleyna Tilki’den fotoğraf açıklaması: Abartı hiçbir şey yok

Şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından paylaştığı iç çamaşırlı pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Tilki bu fotoğrafları nedeniyle sosyal medyada epeyce bir eleştiri almıştı.

“YAPILAN YORUMLAR NORMAL DEĞİL”

Genç popçu, "Yapılan yorumlar hiç normal değil. "Kaldı ki bana göre o fotoğraflarda abartı bir şey yok" dedi.

Kendisine övgüler yağdıran Özcan Deniz için de "Muhteşem bir müzisyen. Meslek büyüğüm ve bir abim olarak bana çok güzel nasihatler verdi" diye konuştu.

