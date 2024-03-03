Takla atan araç 50 metre sürüklendi: 1'i ağır 4 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinden İnegöl'e seyreden Uzman Çavuş Ramazan P. yönetimindeki araç, Oylat Köprülü Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.
Kaza sonucu sürücü Ramazan P. ile araçta bulunan Yusuf E., Derya K. ve Yağmur Y. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlı ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altında alınan yaralılardan Yağmur Y.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.