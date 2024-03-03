Takla atan araç 50 metre sürüklendi: 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: İHA
Takla atan araç 50 metre sürüklendi: 1'i ağır 4 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada takla atan otomobil 50 metre sürüklendi. Kaza sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinden İnegöl'e seyreden Uzman Çavuş Ramazan P. yönetimindeki araç, Oylat Köprülü Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kaza sonucu sürücü Ramazan P. ile araçta bulunan Yusuf E., Derya K. ve Yağmur Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlı ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altında alınan yaralılardan Yağmur Y.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

aw153908-01.jpg

aw153908-02.jpg

aw153908-03.jpg

aw153908-04.jpg

Son Haberler
Tiyatro etkinliği altında öğrencilere TÜGVA ve AKP propagandası yapıldı Gündem
Tiyatro etkinliği altında öğrencilere TÜGVA ve AKP propagandası yapıldı
Kayseri'de 9. kattan düşen genç hayatını kaybetti Yaşam
Kayseri'de 9. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Reklam AKP'ye, fatura CHP'ye Gündem
Reklam AKP'ye, fatura CHP'ye
Bursa’da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı Yaşam
Bursa’da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Konteyner kente giden Lütfü Savaş'a depremzede yurttaştan sert tepki: Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin? Gündem
Konteyner kente giden Lütfü Savaş'a depremzede yurttaştan sert tepki: Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin?
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da flaş karar. Okan Buruk kadro dışı bıraktı Spor
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da flaş karar. Okan Buruk kadro dışı bıraktı