Takla atan otomobildeki anne hayatını yitirirken oğlu ağır yaralandı

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje uçtu. Meydana gelen kazada anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Takla atan otomobildeki anne hayatını yitirirken oğlu ağır yaralandı

Kaza Gaziantep’in Karkamış Nizip yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nurettin Kazcı idaresindeki 27 AEA 458 otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yol kenarına uçtu.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, OĞLU AĞIR YARALANDI

Kazada araç sürücüsü Nurettin Kazcı ve annesi Hidayet Kazcı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip devlet hastanesine kaldırılırken durumu ağır olan anne Hidayet Kazcı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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