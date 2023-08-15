Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobil ters döndü. Kazada, sürücü Ahmet Gürle (59) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 13.30 sıralarında Orhangazi ilçesi, Akharem Mahallesi’nde meydana geldi. Gemlik ilçesinden Orhangazi Sölöz Mahallesi’ne seyreden Ahmet Gürle idaresindeki 16 BAG 430 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Metrelerce savrularak yoldan çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ahmet Gürle’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazada yaralanan eşi Necmiye Gürle (58) ile Semra Tepeler (54) ise ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ahmet Gürle’nin cenazesi ise Orhangazi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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