Takla atıp ayçiçek tarlasına giren otomobilde 2 yaralı



Olay, kent merkezine bağlı Anıtkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Ç., yönetimindeki 35 CJD 57 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki ayçiçek tarlasına girdi. Kazada sürücü T.Ç., ile yanında yolcu olarak bulunan S.Ç., yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi il olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.