Taksi ile otomobil çarpıştı. 3 kişi yaralandı

Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Furkan Erkuş idaresindeki 12 T 0019 plakalı taksi ile Tekin Kırkören yönetimindeki 16 HE 746 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde çarpıştı.
Kırkören'in kullandığı otomobil daha sonra aydınlatma direğine vurdu.
Kazada sürücüler ile taksideki 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)
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