Taksi ücretlerine okkalı zam: Açılış ücreti 50 lira oldu

Rize’de yeni taksimetre ücret tarifeleri yürürlüğe girdi. Buna göre indi bindi ücreti 80 lira, taksi açılış ücreti 50 lira, taksiyi 1 dakika bekletmek de 3 lira oldu.

İSMAİL SAYMAZ PAYLAŞTI

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Rize’de 2 buçuk ay içinde taksi ücretlerine gelen ikinci zammı duyurdu.

İsmail Saymaz, “Rize’de ekmekten sonra taksi ücretleri de çıldırdı. Açılış 50, kısa mesafe 80 TL. Bir kilometre 20 TL. Artık bekleme de paralı. Bir dakikalık bekleme için 3 TL alınacak.” diyerek gelen zammı paylaştı.

15 Haziran tarihinde yapılan güncellemeyle açılış ücreti 33,00 TL, bir kilometre ücreti 13,00 TL, kısa mesafe ücreti (1.300 metreye kadar) ise 50,00 TL olarak belirlenmişti. Ayrıca, bir dakikalık bekleme ücreti de 2,00 TL olarak uygulanıyordu. Yeni zamlı tarife bugün yürürlüğe girdi.

“RİZE’DE TAKSİLER LİMUZİN OLMUŞ!”

İYİ Partili Meclis Üyesi ve ulaşım uzmanı Dr. Suat Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rize’de taksiler limuzin olmuş! Rize’de yaşam şartları ve trafik yoğunluğu sanki İstanbul’dan daha ağır. İstanbul taksimetre açılış 19,17 TL Rize taksimetre açılış 50 TL. SONUÇ; Toplu taşıma yasası yapılmadığı taktirde, her il kendi sazını çalıyor” ifadelerini kullandı.