Defter, kalem ve kitaptan sonra okul kıyafetlerine de zam geldi

Okulların açılmasına 2 hafta kala velilerin alışverişi sürüyor. Deftere, kaleme ve kitaba gelen zamlara şimdi de okul kıyafetleri eklendi. Okul kıyafetlerine gelen zamlar yüzde 60’a dayandı. Üst üste gelen zamlar sonrası veliler kara kara düşünüyor.

Defter, kalem ve kitaptan sonra okul kıyafetlerine de zam geldi

Okulların açılmasına 2 hafta kaldı. Ailelerin de yeni eğitim dönemi için hazırlıkları sürüyor. Öğrencilerin en önemli ihtiyaçlarından biri de okul kıyafeti. Fiyatlar geçen seneye göre yüzde 60 zamlandı. Satıcılar, zamları enflasyon ve hammadde fiyatlarına bağlıyor.

NTV’den Beyzanur Özer’in haberine göre, etek, hırka, iki uzun kollu tişört olarak satılan okul takımlarının fiyatları 1000 TL. Bu takıma bir de zorunlu olan eşofman takımı eklendiğinde fiyat 1950 liraya çıkıyor.

İTHAL KUMAŞLARDA YÜZDE 100 ARTIŞ

Mağaza sahibi Kerem Demir, ithal kumaşlarda yüzde 100 gibi bir artış olduğunu dile getirdi.

Çocukların sağlığın uygun pamuklu ürünler kullandıklarını da ifade eden Demir, "Enflasyon zaten ortada kumaş ve nakliye maliyetlerinden, personel ve kira giderlerinden bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman bunun altı da çok mümkün gözükmüyor." dedi.

Vatandaşlarla önceki yıllarda pazarlık yapıldığını söyleyen Demir, "Bu sene fiyat itirazı görmüyoruz. İnanılmaz bir kredi kartı yoğunluğu var." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Velilerden yüz binlerce lira alan özel okullar devletin verdiği bedava kitapları geri dönüşüme satıyor
Devlet okulunda istenen ‘kayıt parası’ 120 bin lirayı buldu
Son Dakika... Ankara'da okul servis ücretlerine zam
Okul servislerine yüzde 80 zam istendi. Veliler kara kara düşünüyor
Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Okan Buruk'tan Zaha ve transfer açıklaması Spor
Okan Buruk'tan Zaha ve transfer açıklaması
Adana'yı sağanak vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçların dalları koptu Güncel
Adana'yı sağanak vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçların dalları koptu
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın yerel seçim talimatını açıkladı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın yerel seçim talimatını açıkladı
Sürücüler dikkat! İstanbul'da 30 Ağustos bazı yollar trafiğe kapatılacak Güncel
Sürücüler dikkat! İstanbul'da 30 Ağustos bazı yollar trafiğe kapatılacak
Eminönü-Cibali istasyonu açılış tarihi belli oldu Güncel
Eminönü-Cibali istasyonu açılış tarihi belli oldu
Flaş... Flaş... Bakan Şimşek'ten kredi açıklaması Ekonomi
Flaş... Flaş... Bakan Şimşek'ten kredi açıklaması
Fransa'da okullarda tesettür yasağı Güncel
Fransa'da okullarda tesettür yasağı