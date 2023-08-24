Muayene ücretlerine yüzde 50 zam

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun aldığı karar ile bazı uzmanlık dallarının muayene ücretlerinde yüzde 50 zam yapıldı. Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü Mükerrer sayısında yer aldı.

Bugün yayınlanan 32289 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrerinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun muayene ücretleriyle ilgili bazı yeni kararlar aldığı açıklandı.

Alınan karara göre, Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi bazı uzmanlık dallarının yer aldığı muayene ücretlerinin yeniden düzenlenmesine karar verildi. Karara göre, bahsi geçen uzmanlık alanlarının doktor muayene ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı. Zam yapılan alanlar, “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesinde” belirtildi.