Taksici Martı TAG şoförünü böyle tehdit etti: Seni bu arabanın içine gömerim

Kaynak: Haber Merkezi
Taksici Martı TAG şoförünü böyle tehdit etti: Seni bu arabanın içine gömerim
Antalya'da bir taksici, Martı TAG şoförünün aracını surdurup sürücüyü tehdit etti. O görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Antalya'da bir taksici, Martı TAG sürücüsünün aracına binerek tehditler savurdu.

Aracın anahtarını da alan taksici, "Bir arkadaş geldi dokunmadık ona. Bak bu iki. Ben fabrikalar mahallesinde taksiciyim. Ben fabrikalar mahallesinde, ev geçindiriyorum ekmek kazanıyorum. Seni benim mahallemde bir daha burada görürsem yaş, baş, dayı, dede, amca, baba fark etmez..." ifadelerini kullandı.

Aracın plakasını diğer taksicilere de göndereceğini söyleyen taksici, şunları söyledi:

"Senin plakanı şimdi aldım, cemiyete de göndereceğim. Plakanı kafama da yazdım. Seni yolda da görürüm, denk düşeriz, o zaman senin arabanda bir müşteri görürsem, nereden aldığının bir önemi yok, hapse de girecek olsam... Bu sana son uyarım. Bu iş çok büyüyecek, benim ekmeğimi kimse alamaz. Ekmeğime kimse mani olamaz Allah'tan başka. Senin de mani olmaya çalıştığını görürsem seni bu arabanın içine gömerim."

O anları kayda alan taksici, sosyal medyada büyük tepki çekti.

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