Martı TAG davasında yeni gelişme! İstanbullunun gözü kulağı bu duruşmadaydı

14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya ilgili taraflar ve avukatları katıldı. Hakim, bilirkişi raporunun hazırlanıp mahkemeye sunulmadığını belirtti ve bir sonraki duruşmanın 19 Temmuz’da yapılmasına hükmetti.

Duruşma sonrasında İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, eksik rapor tamamlandığında davayı kazanacaklarına dair inancını ifade etti. Aksu’nun açıklamasında, yasal yollardan taksicilik yaparken karşı tarafta yasa dışı taşımacılık yapanların olduğunu, mahkemenin konuyu esas açısından değerlendirdiğini ve adaletin yerini bulacağına olan güvenlerinin tam olduğunu vurguladı.

Aksu, daha önceki bir davada olduğu gibi bu davayı da kazanacakları konusunda emin olduklarını belirtti.

MARTI TAG NEDİR?

Martı TAG, Martı İleri Teknoloji firması tarafından geliştirilen ve “Tek Araçla Gidelim” anlamına gelen bir paylaşım ekonomisi platformudur. Bu sistem, şehir içi seyahatlerde ulaşım sürelerini kısaltmayı ve ekonomik bir seyahat sunmayı amaçlar.

Kullanıcılar, Martı TAG uygulamasını indirerek, aynı yöne seyahat eden diğer yolcularla iletişim kurabilir ve yolculuklarını paylaşabilirler. Böylece, hem trafik yoğunluğunun azalmasına katkıda bulunulabilir hem de yakıt masraflarından tasarruf edilebilir.

BU PLATFORM HANGİ ŞEHİRLERDE KULLANILIYOR?

Martı TAG hizmeti şu anda sadece İstanbul şehrinde aktif olarak sunulmaktadır. Ancak, Martı’nın ilerleyen zamanlarda diğer şehirlerde de TAG hizmetini sunmayı planladığı belirtiliyor.