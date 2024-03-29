Martı TAG davasında yeni gelişme! İstanbullunun gözü kulağı bu duruşmadaydı

Kaynak: AA
Martı TAG davasında yeni gelişme! İstanbullunun gözü kulağı bu duruşmadaydı
İstanbul’da yaşayanların dikkatle takip ettiği Martı TAG’a yönelik “yasa dışı taşımacılık” iddiasıyla açılan dava, eksik bilirkişi raporu nedeniyle ertelendi.

14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya ilgili taraflar ve avukatları katıldı. Hakim, bilirkişi raporunun hazırlanıp mahkemeye sunulmadığını belirtti ve bir sonraki duruşmanın 19 Temmuz’da yapılmasına hükmetti.

marti-tag-davasinda-yeni-gelisme-istanbullunun-gozu-kulagi-bu-durusmadaydi-yenicag-2.jpg

Duruşma sonrasında İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, eksik rapor tamamlandığında davayı kazanacaklarına dair inancını ifade etti. Aksu’nun açıklamasında, yasal yollardan taksicilik yaparken karşı tarafta yasa dışı taşımacılık yapanların olduğunu, mahkemenin konuyu esas açısından değerlendirdiğini ve adaletin yerini bulacağına olan güvenlerinin tam olduğunu vurguladı.

marti-tag-davasinda-yeni-gelisme-istanbullunun-gozu-kulagi-bu-durusmadaydi-yenicag-1.jpg

Aksu, daha önceki bir davada olduğu gibi bu davayı da kazanacakları konusunda emin olduklarını belirtti.

marti-tag-davasinda-yeni-gelisme-istanbullunun-gozu-kulagi-bu-durusmadaydi-yenicag-4.jpg

MARTI TAG NEDİR?

Martı TAG, Martı İleri Teknoloji firması tarafından geliştirilen ve “Tek Araçla Gidelim” anlamına gelen bir paylaşım ekonomisi platformudur. Bu sistem, şehir içi seyahatlerde ulaşım sürelerini kısaltmayı ve ekonomik bir seyahat sunmayı amaçlar.

marti-tag-davasinda-yeni-gelisme-istanbullunun-gozu-kulagi-bu-durusmadaydi-yenicag-5.jpg

Kullanıcılar, Martı TAG uygulamasını indirerek, aynı yöne seyahat eden diğer yolcularla iletişim kurabilir ve yolculuklarını paylaşabilirler. Böylece, hem trafik yoğunluğunun azalmasına katkıda bulunulabilir hem de yakıt masraflarından tasarruf edilebilir.

marti-tag-davasinda-yeni-gelisme-istanbullunun-gozu-kulagi-bu-durusmadaydi-yenicag-6.jpg

BU PLATFORM HANGİ ŞEHİRLERDE KULLANILIYOR?

Martı TAG hizmeti şu anda sadece İstanbul şehrinde aktif olarak sunulmaktadır. Ancak, Martı’nın ilerleyen zamanlarda diğer şehirlerde de TAG hizmetini sunmayı planladığı belirtiliyor.

İlgili Haberler
Martı ve TAG'ın sahibi Oğuz Alper Öktem'i ifşa etti. Toygun Atilla iş dünyasının 'Gıcık' adamını konuşturdu
Taksici Martı TAG şoförünü böyle tehdit etti: Seni bu arabanın içine gömerim
Mahkemeden 'Martı Tag' için karar çıktı
'Martı' New York Borsasında çakıldı. Hisseleri mum gibi eridi
Martı'nın New York Borsası'na giriş yaptı
Martı'nın New York Borsası'na giriş yaptı
Erişim engeli gelen Martı’nın kurucusu: Dün New York Borsası’nda Türk bayraklarıyla karşılandık, bugün Adliye’de taksi baronlarıyla savaşıyoruz
Son Haberler
Şirkette büyüme nasıl olmalı? Stratejik liderlik özellikleri nelerdir? Ekonomi
Şirkette büyüme nasıl olmalı? Stratejik liderlik özellikleri nelerdir?
Ümit Özdağ, Suriyelilerin yoğun olduğu mahalleye 'Ya gidecekler ya gidecekler' şarkısıyla giriş yaptı Video
Ümit Özdağ, Suriyelilerin yoğun olduğu mahalleye 'Ya gidecekler ya gidecekler' şarkısıyla giriş yaptı
TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan flaş açıklama. Derin sessizliğe gömülmüştü Gündem
TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan flaş açıklama. Derin sessizliğe gömülmüştü
Saadet Partisi'nden AK Parti'ye İsrail göndermeli video: 'İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet' Video
Saadet Partisi'nden AK Parti'ye İsrail göndermeli video: 'İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet'
Muğla'da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü: Tutuklandı Gündem
Muğla'da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü: Tutuklandı
Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun taklidini yapan kadınlar gündem oldu: 'Size ne lan!' Video
Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun taklidini yapan kadınlar gündem oldu: 'Size ne lan!'
İstinye park satıldı. Hisselerinin tamamını satın aldılar Ekonomi
İstinye park satıldı. Hisselerinin tamamını satın aldılar