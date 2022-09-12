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  • Şortlu kadının fotoğrafını çeken taksiciyi yolcular yakalattı. Polisten kaçıp utanmadan silmeye çalıştı

Şortlu kadının fotoğrafını çeken taksiciyi yolcular yakalattı. Polisten kaçıp utanmadan silmeye çalıştı

Fulya’dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen 2 kadın yolcu, şoförün yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğraf çektiğini fark edince taksinin içerisinden polise seslenerek yardım istedi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 10:05
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Taksici şortlu kadının fotoğrafını çekerken yolculara yakalandı. Polisten kaçıp utanmadan silmeye çalıştı

Şortlu kadının fotoğrafını çeken taksiciyi yolcular yakalattı. Polisten kaçıp utanmadan silmeye çalıştı
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İstanbul’da Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen 2 kadın yolcu şoförün yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğraf çektiği anlaşılınca ortalık karıştı.

Taksicinin fotoğraf çektiği gören yolcular bunun üzerine neden fotoğraf çektiğini söyleyip galeriyi görmek istediklerini belirterek taksiciyi sıkıştırdı.

Kadın yolcular kendi fotoğraflarının da çekilmiş olduğunu düşünüp taksiciden karakola çekmesini istedi.

Bu isteği duyunca telaşlanan şoför galeriyi göremeyeceklerini böyle bir haklarının olmadığını söylemesi üzerine yolda polisi gören kadınlar yardım istedi.

POLİSTEN KAÇTI

Taksideki kadın yolcular taksicinin telefonundaki görüntüleri sildiği anları anbean görüntülerken ‘Silmesene ya ne yapıyorsun, videoyu silmesene. Siliyor. Yardım edin. Polisten mi kaçıyorsun delirdin mi sen ya’ şeklinde ifadelerle taksiciye engel olmaya çalıştılar.

Şoför o sırada ara sokağa kaçıp galerisinde kayıtlı olan gizli çekim görüntüleri silmeye kalkıştığı esnada motosikletli polis ekibi aracın önünü kesti.

Taksici dur ihtarına uymadığı ve polise mukavemetten tutanak tutulup tutuklanma sevki ile adliyeye sevk edildi.

O anlar ise takside arkada oturan diğer yolcu tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Görüntüler İstanbul Duysun isimli Twitter sayfasında paylaşılarak kısa sürede gündem oldu. Sayfanın paylaştığı bilgiye göre, taksiciye 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle polise mukavemetten tutanak tutulup, tutuklanma sevki ile adliyeye sevk edildi.

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Temel Mağdur
12.09.2022 10:20
Çivisi çıktı bu milletin.  
 
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