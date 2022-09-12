Vodafone Park’ta boş koltuk kalmayacak. Tüm biletler satıldı

Siyah-beyazlıların bu maçtaki en önemli güçlerinden biri yine taraftarı olacak. Maç öncesinde taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.
1 TEK BİLET BİLE KALMADI
Liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmek isteyen Beşiktaş'ta taraftarlar maçın biletlerini tüketti.
Haftaiçi iş günü olmasına karşın Siyah-Beyazlı taraftarlar karılaşmaya büyük ilgi gösterdi.
İç sahadaki Kayserispor, Karagümrük ve Sivasspor maçlarını kazanan Beşiktaş ligde üst üste evindeki 4. maçını kazanmanın hesaplarını yapıyor.
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