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  • Beşiktaş gol yemeyen Başakşehir kilidini nasıl açacak? Valerien Ismail'in planını Gürel Yurttaş açıkladı

Beşiktaş gol yemeyen Başakşehir kilidini nasıl açacak? Valerien Ismail'in planını Gürel Yurttaş açıkladı

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 13:10
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Valerien Ismail'in planını Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın gol yemeyen Başakşehir kilidini nasıl açacağını yazdı

Beşiktaş gol yemeyen Başakşehir kilidini nasıl açacak? Valerien Ismail'in planını Gürel Yurttaş açıkladı
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Süper Lig'de haftanın sonucu en çok merak edilen maçı oynanacak bu akşam. Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın da ligde henüz yenilgisi yok. İşin enteresanı şu ana kadar 4 maça çıkan Başakşehir'e henüz gol atabilen takım da yok.

Peki Beşiktaş, hiç gol yemeyen Başakşehir'in kilidini açabilecek mi?

Valerien Ismael bunun planını yaptı. Başakşehir'in maç görüntüleri izledi, Emre Belözoğlu'nun oyuna nasıl müdahalelerde bulunduğu ezberledi.

Şimdiye kadar Beşiktaş maçlara baskılı başlıyordu. Rakibine önde pres yapıyor, ilk yarım saatte de sonucu alıyordu.

Ama bu kez işler biraz farklı. Yine baskılı başlayacak ama Başakşehir'in özellikle Aleksiç'in organizasyonlarıyla başlayan hızlı ataklarına karşı tedbirli olacak. Başakşehir'de rakip ceza alanında fizik gücünü de kullanıp, etkili olabilen Okaka var. Ismael'in hedefi Okaka'nın topla buluşmasına engel olmak olacak.

Hep diyorum, yine söyleyeceğim. Beşiktaş hücumda Bayern Münih gibi. Ama savunrma için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Onun için orta sahadaki Gedson-Salih ikilisine savunma anlamında çok iş düşecek. Yeni transfer Kerem Atakan'a da tabi.

Hafta içinde antrenmanda sakatlanan Weghorst iyileşti. Bu akşam forma giyecek. Muleka ve NKoudou ile birlikte yine rakip savunmaya zor anlar yaşatacaklardır. Dele Alli yok. Sakat olan Ghezzal da yetişemiyor bu maça. Josef'in de saçma sapan bir şekilde verilen cezası var biliyorsunuz. Onun için Ismael'in elinde fazla alternatif yok.

Başakşehir'in de formda olduğu düşünülürse... Başakşehir savunması ile Beşiktaş forvetleri arasında kıran kırana bir mücadele bekliyorum bu akşam. Beşiktaş ilk yarım saatte attı attı! Golsüz geçilecek her dakika, hele de ikinci yarıya da öyle girilirse; ailece yükleneceği için rakip kaleye kalesinde tehlikeler yaşayabilir.

Başakşehir şu ana kadar gol yemedi ligde ama... Bu akşamın golsüz geçeceğini sanmıyorum. Aksine bol gol bekliyorum. Beşiktaş'ı da her şeye rağmen favori görüyorum.

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