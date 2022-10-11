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  • İstanbul'da taksici dehşeti. Azerbaycanlı şarkıcı kadın hayatının şokunu yaşadı 

İstanbul'da taksici dehşeti. Azerbaycanlı şarkıcı kadın hayatının şokunu yaşadı 

İstanbul'da yaşayan Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva, aracına çarptıktan sonra yoluna devam eden taksiciyi korna çalarak uyardı. Taksiden inen sürücü, genç kadına tekme tokat saldırdı. Burnunda çatlak oluşan, dudağı patlayan Nergiz Begieva şikayetçi oldu.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 10:14
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Azerbaycanlı şarkıcı kadın hayatının şokunu yaşadı. İstanbul'da taksici dehşeti

İstanbul'da taksici dehşeti. Azerbaycanlı şarkıcı kadın hayatının şokunu yaşadı 
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Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Beyoğlu'nda işinden evine gitmekte olan Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva'nın aracına, sağından geçmek isteyen bir taksi çarptı.

Bagieva, bir şey olmamış gibi yoluna devam eden taksiciye korna çalıp durmasını istedi. Araçtan inen taksi şoförü önce hakaretler savurdu, ardından genç şarkıcıya tekme tokat girdi.

Burnunda çatlak oluşan, dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva polise giderek şikâyetçi oldu.

"YÜZÜMÜ YUMRUKLADI"

Yaşadıklarını anlatan Bagieva; "Sağımdan beni geçmeye çalışan araç aracımın ön sağ kısmına çarptı. Arabamda hasar oluştu. Ben araca korna çalınca durdu ve şoförü indi. Araçtan inerek kendisine 'Ne yapıyorsun' dediğimde saçımdan tutarak yüzümü yumruklamaya başladı" diye konuştu.

Bagieva "Konuşmakta zorluk çekiyorum. Ardından kafamı yolda bulunan demir bariyerlere vurmaya başladı. Dudağım patladı, burnumda, çenemde ve bileğimde ağrılar bulunmakta. Kaçmaya çalışınca aracın plakasını almak maksadıyla telefonun kamerasını açtım, bunu fark edince geri dönüp saldırmaya devam etti. Telefonumu alıp kırdı" dedi.

"10 YILDIR İSTANBUL'DA YAŞIYORUM"

Genç şarkıcı; "Bir an önce yakalansın, cezasını çeksin. 10 yıldır burada yaşıyorum Üniversitemi burada okudum, asıl mesleğim avukatlık. Baroya kaydım var. İlk kez böyle bir olaya şahit oldum. Adam tam bir magandaydı. Kaza yapıp hem suçlu hem güçlü oldu" şeklinde konuştu.

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