Taksiciden aracımı kapattım cevabını alan yolcu şoförün sırtına makas sapladı

Konak ilçesinde, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi’nde meydana gelen olayda, 37 yaşındaki taksi şoförü Serkan Aksakallı, kahvehanenin önünde dururken kendisine işaret edip taksiye binmek isteyen bir yolcu tarafından makasla sırtından yaralandı.

Taksi şoförü Aksakallı, taksiye binmek isteyen yolcuya, “Aracımı kapattım” yanıtını verdi ve kahvehaneden çıktığında 32 yaşındaki yolcu Mehmet D. ile karşılaştı. Aksakallı, kendisine küfür eden Mehmet D. ile tartışmaya başladı ve tartışmanın büyümesiyle çıkan arbedede, şahıs elindeki makası Serkan Aksakallı’nın sırtına sapladı.

ŞAHIS GÖZALTINDA

Taksi şoförü kanlar içinde yere yığılırken çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksakallı, Sosyal Bilimler Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, saldırgan Mehmet D. ise gözaltına alındı.

Hastanede tedavi gören Aksakallı, taburcu olduktan sonra Boğaziçi Şehit İsmail Yörümez Polis Merkezi Amirliği’ne giderek Mehmet D.’den şikayetçi oldu.

“YERE YATIRDIM, O ESNADA MAKASI SIRTIMA SOKTU”

Aksakallı, yaşadığı olayı anlattı ve çay ocağının önünde dururken bir vatandaşın kendisine ‘Boş musun?’ dediğini, kendisinin ise aracını kaptığını söylediğini ifade etti. “Bir bardak çay içip evime dönecektim. İşe sabah 08.00’de başladım, gece 02.30 gibi arabamı kapatıyorum. O sırada tansiyonum da biraz düşünce yemek için evime geçiyordum. Evime gideceğim sırada şahsı tekrar gördüm.” İfadelerini kullanan Aksakallı, şahsın kendisine küfür etmeye başladığını söyledi ve “Elinde de makasla küfürlü konuşmaya başladı. Ben de neden böyle yapıyorsun, dedim. Yere yatırdım, o esnada makası sırtıma soktu” dedi.

“BUGÜN SIRA BİZE GELDİ”

Bu konu hakkında devletin bir önlem almasını istediklerini belirten Aksakallı, “Geçen taksici bir abimizi, meslektaşımızı öldürdüler. Bugün sıra bize geldi.” sözlerini kaydetti. Hiç kimseye kötülük yapmadıklarını, aksine hizmet verdiklerini vurgulayan Aksakallı, “Adamın üstünden makas, ustura, jilet çıktı. Bu adam nasıl bir adam anlamadım. Tedavim sırasında doktor ‘2 cm daha girmiş olsaydı seni yoğun bakıma alacaktık, bir parmakla kurtarmışsınız’ dedi. Bu kasten yaralamadır. Adam öldürmeye teşebbüstür” ifadesini iletti.