Fatih'te ceza yiyen taksiciler polise tepki gösterdi

DHA'nın haberine göre; bir taksi trafikten men edilirken, taksiciler polis ve basın mensuplarıyla tartıştı.

Kısa Mesafe Yolcu Almayan ve Taksimetre Açmayan Taksicilere Ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında kısa mesafe yolcu almayan, yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücülere ceza kesildi.

Emniyet Kemeri Takmayan ve Ehliyetini Yanında Bulundurmayan Taksicilere de Ceza

Denetimlerde emniyet kemeri takmayan 7 taksi sürücüsü ile ehliyetini yanında bulundurmayan bir sürücüye toplam 8 bin 67 lira ceza yazıldı. Samet S. kontrolündeki taksi ise trafikten men edildi ve 10 gün süreyle bağlandı.

Taksiciler Polis ve Basın Mensuplarıyla Tartıştı

Emniyet kemeri takmayan bir taksi şoförü, polise itiraz ederek “Benim çocuklarıma sen mi bakacaksın” ve “Ne yapayım intihar mı edeyim” dedi. Basın mensuplarına da tepki gösteren taksici, “Sanki terörist yakaladınız, niye çekiyorsunuz” ve “Ben artist miyim beni çekiyorsun” diye konuştu. Aracı trafikten men edilen Samet S. ise polisin ceza yazmasına isyan etti ve taksine yumruk attı. O anlar kameralara yansıdı.