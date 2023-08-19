Türkleri yolda bırakıp Arapları alan taksiciler kamerada

İstanbul’da Sosyal deney yapan bir genç, kendi kıyafetleriyle taksi çevirince hiçbir araç durmadı. Çantasından çıkarttığı Arap kıyafetlerini giyince taksiler kendiliğinden durdu. O görüntüler kameralara yansırken sosyal medyada gündem oldu.

Türkleri yolda bırakıp Arapları alan taksiciler kamerada

Kuzey Orhan isimli sosyal medya yayıncısı genç, İstanbul'da bir sosyal deney yaptı. Kendi kıyafetleriyle taksi çeviren gence hiçbir taksi durmadı. Ardından çantasından çıkarttığı Arap kıyafetlerini giyen gence taksiler kendiliğinden durmaya başladı.

Taksilerin çoğunlukla kısa mesafeye müşteri almaması ve müşteri seçmesine yönelik yapılan sosyal deney sosyal medyada büyük ilgi gördü.

“BEN TAKTİĞİ BULDUM”

Kuzey Orhan isimli sosyal medya yayıncısı genç videoyu “Ben taktiğimi buldum” adlı başlıkla yayınladı. Video kısa sürede binlerce izlenme alırken sosyal medya kullanıcılarından da yüzlerce yorum geldi.

“Taksi çevirmek için Arap kıyafeti giymek gerekiyormuş” diyen sosyal medya kullanıcıları, taksicilerin Türk halkını düşürdüğü durumu özetlemiş oldu.

TÜRKLERİ ALMIYORLAR TURİST BEKLİYORLAR

Taksiciler İstanbul’un belirli semtlerinde yol kenarında bekleyen vatandaşları araçlarına almayıp, turist yolcuları bekliyor. Çeşitli bahanelerle vatandaşları araçlarına almayan taksiciler, Taksi bekleyen Turist görünce kendileri turistlerin önünde duruyor.

Bu sosyal deneye benzer olaylar İstanbul’da neredeyse her gün yaşanıyor.

Bundan yaklaşık 5 gün önce İstanbul Fatih'te yol kenarında bekleyen müşteriyi aracına almayıp, yabancı turist beklemeye başlayan taksiciler yakalandı. Yolcu seçen taksicilerin çalışma ruhsatları askıya alınırken, ruhsat süreleri bittiği halde yolcu taşımalarından dolayı 4 bin 64’er lira olmak üzere toplam 8 bin 128 lira para cezası uygulandı. Turist müşteriye hizmet vermek isteyen 2 taksi, 10 gün trafikten men edildi.

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