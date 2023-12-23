Taksiciler TAG sürücüsünü tehdit edip kameraya aldı. 'Benim bölgemde bir daha seni görmeyeyim' Nerde bu devlet...

Antalya'da bir grup taksici TAG sürücüsünü, "Benim bölgemde bir daha seni görmeyeyim. İçeri girsem bile bulurum" diye tehdit ederek kameraya aldı.