Taksiciler TAG sürücüsünü tehdit edip kameraya aldı. 'Benim bölgemde bir daha seni görmeyeyim' Nerde bu devlet...

Antalya’da taksici olduğu öğrenilen bir grup, TAG sürücüsü yaşlı bir vatandaşı alıkoyarak tehdit etti. Şehir eşkıyaları o görüntüleri kayda alarak sosyal medyada yayınladılar.
"PLAKANI ALDIM SENİ BULURUM"
Antalya’da gerçekleşen olayda, TAG sürücüsü yaşadığı korkuyla ne yapacağını bilemezken taksici, "Seni benim mahallemde bir daha görürsem yaş baş fark etmez. Senin plakanı aldım, kafama yazdım. Seninle denk düşeriz, arabanda yolcu görürsem nereden aldığının önemi yok. İçeri de girsem bu son uyarım" diyerek tehditler savurdu.
Tehditlerini sürdüren taksici, "Bu iş çok büyüyecek, benim ekmeğimi kimse alamaz" ifadelerini kullandı.
Paylaşılan o görüntüler sosyal medyada tepki topladı.