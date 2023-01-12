Taksiciye taşla saldıran genç tutuklandı

İHA'nın haberine göre, olay, 10 Ocak Salı günü saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde meydana geldi. Hürriyet Caddesi’ndeki duraktan, Mesut Dertli’nin kullandığı taksiye binen H.Ş., Fabrikalar Mahallesi’ne gitmek istediğini söyledi.

Bir süre sonra şahıs, yanında getirdiği ve ayaklarının yanına sakladığı kaldırım taşı ile taksi sürücüsüne saldırdı. Taksi sürücüsü kendisini korumaya çalışırken, saldırgan şahıs elindeki taşla vurmaya devam etti.

TEDAVİ ALTINDA

Bir süre taksi sürücüsü ile boğuşan saldırgan şahıs, daha sonra araçtan inerek hızla kaçtı. Taksi sürücüsünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi.

İhbarla olay yerine giden sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Dertli’yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdü. Ameliyata alınan Dertli’nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli ifadesinde taksiciye bayıltmak için taşla vurduğunu ardından da parasını alacağını söyledi.