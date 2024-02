Taksilerde yeni dönem başlıyor. İzmir'deki taksici cinayetinden sonra adım atıldı

Geçtiğimiz yıllarda güzergah beğenmeme, taksimetre ücreti, benzeri pek çok konuda vatandaşlarla taksiciler arasında tartışmalar meydana geliyor.

Öte yandan taksicilere dönük şiddet olaylarının artış göstermesi ve en son da İzmir'de taksici Oğuz Erge'nin aracına aldığı Delil Aysal tarafından silahla sırtından vurularak katledilmesiyle birlikte taksi şoförlerinin can güvenliği tekrardan gündeme geldi.

Bu çerçevede açıklamalar yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Veli Yurt, "Kurşungeçirmez şekilde kabinler konusunda gerekli yetkililerle görüşmelerimiz başladı." dedi.

Bazı işletme sahipleri de kabinli taksilere talebin arttığını belirtiyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan taksici Gülden Bilge ise 2020 yılında aracına kabin taktırdığını dile getirirken, "Şu anda mevcut olan kabinlerin daha sağlam, sağlıklı, güvenli olmasını tercih ederim." diye konuştu.

"CAN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BÜYÜK SIKINTI YAŞIYORUZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Veli Yurt, konu hakkındaki açıklamasında, "Şu anda yaşadığımız şoför ölümleri gerçekten esnafımızı çok üzdü. Can güvenliği konusunda büyük sıkıntı yaşıyoruz. İstanbul'da yaklaşık 20 bin taksi ve çalışan 55 bin şoför arkadaşımız var, meslekte hiçbirinin can güvenliği yok. Araçlarımızda kullandığımız kamera sistemleri ve acil butonlar var. Bu butonlarla da yardım isteyebiliyoruz; ama son zamanlarda yaşadığımız bir taksici cinayetinde arkadan bir insan silahla ateş ettiği zaman korumasız oluyor. Bu durumların önüne geçmek için İçişleri Bakanlığımız tarafından belki bir genelgeyle kabinli araç mecburiyeti getirilirse çalışan arkadaşlarımızın can güvenliği olmuş olur. Zaten zor bir meslek icra ediyor İstanbul'da esnafımız. Bu konuda Büyükşehir Belediyesinin alacağı kararlar da etkili olacaktır." diye konuştu.

"GEREKLİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞMELERİMİZ BAŞLADI"

Konuşmasının devamında Yurt, "Kurşungeçirmez şekilde kabinler konusunda gerekli yetkililerle görüşmelerimiz başladı. 8+1 taksiler olarak da İstanbul'da hizmet veriyoruz. Geniş hacimli araçlar. Bu araçlarla İstanbul halkına hizmet verdiğimizde şoförle müşteri arasındaki koruma kabinini daha kolaylıkla yapabileceğimizi düşünüyoruz. 4+1'lerde biraz daha sıkıntılı olabiliyor ama 8+1'ler de bu daha rahat olacaktır." dedi.

2019'dan beri taksicilik mesleğinde olan ve aracında 4 yıldır kabin olduğunu söyleyen Gülden Bilge ise, "Bir an önce kurşungeçirmez kabin zorunluluğunun yasallaşması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu konuda gereken adımların uzun süreden bu yana atılmadığına dikkat çeken Taksici Ömer Kaçmaz, "Son dönemlerde gerçekten taksici camiasına karşı yapılan haksız eylemler var. Bu konuda senelerdir uğraşılan bir kabin mevzusu var. Bir türlü bu konuda ön adım atılmadı. Bir an önce bir adım atılıp güvenliğimiz açısından bu kabinli araçların piyasaya sürülmesini istiyoruz. Bu bizim can güvenliğimiz açısından çok önemli. Bir an önce onaylanırsa çok seviniriz" ifadelerini kullandı.