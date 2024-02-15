Taksilerde yeni dönem. Karar açıklanır açıklanmaz taksiciler Saraçhane’ye gidiyor

Tuncay Özülü
Taksilerde yeni dönem. Karar açıklanır açıklanmaz taksiciler Saraçhane’ye gidiyor
İstanbul’da UKOME toplantısında 8+1 taksilerden bin 38 tanesinin 4+1 taksiye dönüştürülme teklifi kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda taksiler için yeni kararlar alındı. .

UKOME'de (Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü) yapılan oylamada İstanbul'da minibüsten taksiye dönüştürülen bin 755 adet 8+1 taksiden bin 38 adedinin 4+1 olarak normal taksiye dönüştürülmesi teklifi kabul edildi.

Öte yandan 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi.

Teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Karar açıklanır açıklanmaz taksiciler tepki gösterdi.

Sosyal medyada yayılan videoya göre 8+1 taksiciler, Saraçhane’ye protesto için gidiyor.

Öte yandan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu karara itiraz etti.

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Böylece normal tarifede çalışan taksi sayısı 1.038 adet artacak.

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