Taksim Cumhuriyetin 100. yılına hazırlanıyor

“Türkiye Yüzyılı” vurgusu ile gerçekleşecek etkinlikler çerçevesinde İletişim Başkanlığınca kurulan “Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" isimli dijital gösterim alanında son hazırlıkların yapıldığı görüldü. Bu alanda su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranların yer alacağı, bu sayede Türkiye Yüzyılı vizyonunun dijital bir şekilde vatandaşların beğenisine sunulacağı öğrenildi. Çalışmalarda sona yaklaşılırken, vatandaşların da ilgisinin yoğun olduğu, pek çok kişinin cep telefonu kameralarıyla alanda fotoğraf çektirdiği görüldü.

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN YOLUNDA OLDUĞUMUZ İÇİN BURADAYIZ”

Alanda fotoğraf çektirenlerden biri olan Kasım Koyuncu isimli vatandaş, “Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda olduğumuz için, Türk vatandaşı olduğumuz için, Türk Bayrağı ve vatanımızı sevdiğimiz için buradayız. Bu memleketin evladıyız. Bizim için vatan, millet hiçbir zaman terk edilemez. Memleketimizin insanıyız. Onun için cumhuriyeti kutluyoruz” dedi.

“ÇOK GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ”

Çalışmaları son derece ilgi çekici bulduğunu söyleyen bir Rus turist ise, “Çok güzel bir görüntü. Moskovalıyım. Birkaç gün önce görmüştüm ama ne olduğunu anlamamıştım, şimdi anladım” diye konuştu.