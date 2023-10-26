PTT’den Cumhuriyet'in 100. yılı kararı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü'nce Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak tasarlanan pulların, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tedavüle gireceğini açıkladı.

KAYNAK: DHA
PTT’den Cumhuriyet'in 100. yılı kararı

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile ülke tarihi açısından önemli gün ve olayların, PTT tarafından basılan pullara yansıdığını bildirdi. Uraloğlu, PTT'nin kendi posta pullarını ustaca tasarlayarak tedavüle sunduğunu belirterek, "Posta pulları, baskı teknolojilerinin gelişimiyle birlikte, görsel açıdan zengin bir hale getirilmeye çalışılmakta, yıllardır vatandaşlarımızın sevgi ve hasret dolu mektuplarının üzerinde yer almaktadır.”

CUMHURİYET’İN 100. YILINA ÖZEL 7 BİN 500 ADET PUL TASARLANDI

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“PTT tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak tasarlanan 7 bin 500 adet 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı' temalı seri numaralı blok anma pulu ile 100 bin adet 'Türkiye Yüzyılı' temalı blok anma pulu ve bu pula bağlı ilk gün zarfının ve Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar kuruluş yıl dönümlerinde tedavüle sunulmuş olan pulların görsellerinden oluşan kitapçığın bulunduğu portföy, 1 asra damgasını vuracak" dedi.

PULLAR BASILDIĞI DÖNEMDEN GELECEĞE TARİH AKTARIYOR

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Cumhuriyet'in ilanının belirli yıl dönümlerinde özel olarak tasarlanan pulların, Ankara'daki PTT Pul Müzesi'nde sergilendiğini ifade eden Uraloğlu, "PTT tarafından basılan pullar, vatandaşlarımızın özenle yazılmış mektuplarında yer almasının yanı sıra, basıldığı dönemin önemli olay ve gelişmelerini de gelecek nesillere aktaran tarihi bir belge niteliği de taşımaktadır. 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin ilanının 100'üncü yılına özel tasarlanan 100'üncü yıl pullarımızı da müze koleksiyonumuza ekleyerek, vatandaşlarımızın ilgisine sunacağız" ifadelerini kullandı.

“BAKANLIĞIN HAYATA GEÇİRİLEN PROJELERİNDE DE YER ALIYOR”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hayata geçirilen birçok projenin de PTT tarafından basılan pullara konu olduğuna değinen Uraloğlu, "Pullarda, Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Marmaray, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Çanakkale Köprüsü, hızlı tren gibi mega projeler de yer alıyor. Bakanlığımızın başarılı çalışmaları, PTT tarafından basılan pulların üzerinde yer alarak gelecek nesillere aktarılması sağlanıyor ve unutulmaz bir hatıra olarak PTT Müzemizde sergileniyor. Vatandaşlarımız için aşk ve şevkle çalışmaya, pullara konu olacak unutulmaz projelere imza atmaya ve 21 yıldır yaptığımız eser ve hizmet siyasetine devam edeceğiz" dedi.

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