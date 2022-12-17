﻿Ruhsatsız çalışan taksiler trafikten men edildi

Taksim’de akşam saatlerinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Denetleme ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.
Taksim’in üç farklı yerinde kurulan denetim noktalarında, ticari taksiler tek tek durdurularak ekipler tarafından kontrol edildi.
PARA CEZASI DA VERİLDİ
Trafik polisleri ve İBB ekipleri, durdurulan taksilerin belgelerini inceledikten sonra 12 taksinin belediye ruhsatının bulunmadığını tespit etti. Ruhsatı olmayan taksiler trafikten men edilirken, bin 823’er TL de para cezası yazıldı. (İHA)
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