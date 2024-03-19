Taktik maktik yok bam bam bam akaryakıta gece yarısı zam

Kaynak: Haber Merkezi
Taktik maktik yok bam bam bam akaryakıta gece yarısı zam
Akaryakıtta zam furyası...Motorinde bu gece zam fırtınası esecek. 1 lira 30 kuruş zamlanacak. Akaryakıt istasyonunda pompanın fiyat sayacı topaç gibi dönmeye başlayacak. Bir bakacaksınız, bin lirayı çoktan geçmiş olacak. Cebinizdeki paralar bir anda boşalacak.

Akaryakıt fiyatlarında zam furyası fırtına gibi geldi. 15 Mart'ta 1 lira 25 kuruş zamlanan motorine dört gün sonra bir zam daha geliyor. Bu kez 1 lira 30 kuruş olarak kayıtlara geçecek. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından sonra uygulanmaya başlanacak.

ZAMMIN NEDENİ AÇIKLANMADI

Motorine bu geceden itibaren yapılacak zammın nedeni belli olmasa da iki farklı görüş var. İlk Brent petroldeki fiyat artışı. İkincisi ise Ukrayna'nın Rus petrol bölgelerine yaptığı dronlu saldırılar. Rusyanın petrol üretiminin 600 bin varil azalması nedeniyle uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldiği ileri sürülüyor.

Motorine bu gece gelecek 1 lira 30 kuruşluk artışla birlikte dört gün arayla ikinci bir zam gelmiş oluyor. Son zamla birlikte Ankara ve İzmir'de motorinin fiyatı 44 lirayı aşacak. Zam sonrası motorin fiyatları illere göre şöyle olacak

ESKİ FİYATI YENİ FİYATI

İstanbul Avrupa Yakası 41.90 TL 43.20 TL

İstanbul Anadolu Yakası 41.83 TL 41.13 TL

Ankara 42.71 TL 44.01 TL

İzmir 42.91 TL 44.21 TL


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