Taliban müzik aletlerini idam etti. Gerekçe: Gençlerin yoldan çıkması

DW Türkçe'nin haberine göre, Afganistan'ın batısında bulunan Herat kentinde pazar günü Taliban'ın ahlak polisleri tarafından müzik aletleri yakıldı.

Afganistan'ın resmi haber ajansı Bahtar'a göre, Erdemi Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Komitesi Başkan Yardımcısı Şeyh Aziz el-Rahman el-Muhacir, müzik dinlemenin yasak olduğunu ve yetkililerin bu nedenle müzik aletlerini toplayıp yaktığını söyledi.

Komite yetkilisi müziğin teşvik edilmesinin "yozlaşma" olduğunu ve müziğin "Gençlerin yanlış yönlendirilmesine ve toplumun yok edilmesine" neden olduğunu savundu.

TOLOnews haber kanalı, kentte arasında gitarlarında olduğu bir yığın enstrüman ve hoparlörün yakıldığını gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Taliban, 2021 yılında Afganistan'da iktidarı ele geçirmesinin ardından müzik yayınlarını yasaklamıştı. Son zamanlarda düğün salonu sahiplerine müzikten uzak durulması uyarıları yapıldı. Ayrıca, düğünlerde ve benzeri kutlamalarda İslami kurallara aykırı olabilecek etkinlikler yasaklandı.