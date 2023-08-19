Günah diyerek kadınları tepeden tırnağa örten Taliban’ın sözcüsü erkek korumasıyla ilişkiye girdi

Afganistan’daki Taliban rejiminin önemli isimlerinden Molla Ahmad Ahund'un korumalığını yapan bir erkekle ilişkiye girdiğinin iddia edildiği bir video dünyada gündem oldu.

Günah diyerek kadınları tepeden tırnağa örten Taliban’ın sözcüsü erkek korumasıyla ilişkiye girdi

Editör: Özge Ceren Çimen

Afganistan’da 2 yıldır yönetimi elinde bulunduran Taliban rejiminin önemli isimlerden birinin bir korumasıyla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Afghanistan International tarafından yayınlanan görüntülerde Taliban yönetiminin önemli isimlerinden Molla Ahmad Ahund'un 21 yaşındaki korumasıyla ilişkiye girdiği belirtiliyor.

Bir odanın köşesine gizlenmiş kamera ile kaydedilen görüntüde ilk önce Ahund'un odaya girdiği ve gömleğini çıkararak yorganın altına girdiği görülüyor. Odaya sonrasında ise koruması girerek Taliban üyesinin yanına uzanıyor.

Videonun ne zaman ve nerede kaydedildiği belirsizliğini koruyor.

Bölgeden elde edilen bilgilere göre Kabil’in elektrik ihtiyacını karşılayan şirketin başına getirilen Molla Ahmad Ahund’un daha önce genç Taliban üyeleri ile ilişkiye girdiği iddia ediliyor.

Taliban rejimi yönetimi ele geçirdikten sonra eşcinsel ilişkinin İslam’a aykırı olduğunu ve mutlaka cezalandırılması gerektiğini açıklamıştı.

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