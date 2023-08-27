Taliban'ın kadınlara yasakları bitmiyor. Şimdi de milli parklara girişlerini yasakladılar

Editör: İsa Karaarslan

Kadınlara ilişkin yasaklarla sık sık gündeme gelen Afganistan'ın yönetimindeki Taliban yeni bir skandal yasağa imza atıyor.

İlgili Bakanlığın verdiği bilgilere göre, kadınların orta Bamiyan vilayetindeki Band-e-Amir'e giderken başörtüsü takmadıkları gerekçesiyle bu milli parka ziyaretleri engellenecek.

Bu durumun, bakan Muhammed Halid Hanefi'nin eyaleti ziyaret etmesinden ve yetkililere ve din adamlarına kadınların başörtüsü takmanın doğru yoluna bağlı kalmadıklarını söylemesinden ve güvenlik personelinden kadınların turistik yerleri ziyaret etmesini engellemelerini istemesinden bir hafta sonra gerçekleştiği açıklandı.

Hanefi o dönemde "Geziye gitmek kadınlar için şart değil" demişti.

Geçen Kasım ayında Taliban liderliğindeki hükümet, kadınların başörtüsünü doğru şekilde takmadıklarını veya cinsiyet ayrımcılığı kurallarına uymadıklarını söyleyerek parklar da dahil olmak üzere kamusal alanları kullanmalarını yasaklamıştı.