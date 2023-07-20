Tam 1 milyar dolar. Sonunda Powerball'ı kazanan çıktı

ABD'nin piyangosu Powerball'da sonunda büyük ikramiyeyi kazanan çıktı. Talihli Kaliforniya'dan.

Tam 1 milyar dolar. Sonunda Powerball'ı kazanan çıktı

Editör: Osmancan Erok

Nisan ayından bu yana bir türlü isabet ettirilemeyen ABD'nin piyangosu olarak bilinen Powerball'da sonunda kazanan çıktı.

1 milyar dolarlık biletin Kaliforniya'da satıldığı açıklandı. Çekilişte kazanan numaralar 7, 10, 11, 13 ve 24, Powerball ise 24 oldu. İkramiye bileti Los Angeles'taki Las Palmitas Mini Market'te satıldı.

İkramiyenin vergiler hariç 516,8 milyon dolarlık nakit değeri olduğu açıklandı.

İkramiyenin tutturulmasıyla birlikte yeni piyangonun değerinin 20 milyon dolardan başlatılacağı belirtildi.

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